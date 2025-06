Lo United vuole Osimhen e può offrire al Napoli Zirkzee + soldi, ma occhio anche al Liverpool (Guardian)

Il Manchester United sta tenendo gli occhi puntati in casa Napoli riguardo alla situazione legata a Victor Osimhen, poiché la squadra di Ruben Amorim è alla ricerca di un nuovo centravanti.

Lo United vuole Osimhen e può offrire al Napoli Zirkzee + soldi

Come riportato dal Guardian:

Sarà un’estate intensa allo United mentre Ruben Amorim tenta di assemblare una squadra che possa adattarsi al suo 3-4-3. Un’area chiave in cui è necessario un miglioramento è l’attacco, precisamente un centravanti. Potrebbe infatti esserci uno scambio tra il Napoli e i Red Devils, in cui questi ultimi offriranno Joshua Zirkzee + soldi per avere Victor Osimhen. Ma ci potrebbe essere una concorrenza molto serrata per il nigeriano; anche il Liverpool sarebbe interessato.

Sul futuro, invece, di Garnacho (che in questi mesi è rimasto accostato al Napoli):

Alejandro Garnacho potrà lasciare il Manchester United quest’estate se arriverà l’offerta giusta. Un potenziale pretendente è l’Aston Villa. Hanno preso Marcus Rashford in prestito la scorsa stagione, rivitalizzandolo, quindi Garnacho potrebbe anche lui uscire dall’attuale vicolo cieco in cui si trova.

In Inghilterra i rumors si rincorrono: dietro al no di Osimhen all’Al Hilal ci sarebbe il forte interesse del Manchester United. Che al momento non ha fatto ancora passi ufficiali con il Napoli. Lo United sta valutando la possibilità di fare un’offerta al Napoli mettendo Joshua Zirkzee al centro del pacchetto. L’olandese non ha mantenuto le aspettative del club inglese, mentre in Italia ha lasciato un ottimo ricordo. Per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe l’alternativa ideale a Romelu Lukaku in vista di una stagione ricca di impegni, in cui il Napoli vuole puntare a ripetersi in Italia e soprattutto a fare strada in Champions.