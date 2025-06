Kvaratskhelia: «Lo scudetto del Napoli lo sento anche mio, ho visto le ultime partite e penso lo meritassero»

A Sky Sport: «Ho sempre creduto di poter vincere la Champions, una competizione di altissimo livello dove se non combatti fino alla fine, non puoi farcela».

Dopo aver vinto la Champions con il Psg, segnando anche un gol nel 5-0 contro l’Inter, Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in cui ha parlato del suo arrivo in Francia e dello scudetto vinto dal Napoli, con cui il georgiano ha giocato la prima parte di stagione.

Kvaratskhelia: «Lo scudetto del Napoli lo sento anche mio»

«Considero davvero questo scudetto come mio, perché sono stato a Napoli e ci ho giocato 70 partite, sono fiero di averli aiutati. Sono stati davvero incredibili, ho visto le loro ultime partite e penso che meritassero di vincere il campionato. Sono orgoglioso e felice che i napoletani abbiano festeggiato».

Sulla finale disputata e vinta, Kvara ha commentato:

«Nella mia testa ho pensato che sarei riuscito a vincere. È stato molto difficile ma ci ho sempre creduto, sono davvero orgoglioso di esserci riuscito, di ciò che abbiamo e ho fatto. Devo continuare così, ci sono altri sogni da poter realizzare, intanto oggi se ne sono avverati alcuni e questo mi rende molto felice. La Champions è una competizione di altissimo livello, devi andare forte e non importa se è 4-0 o 0-0, hai sempre tanto lavoro da fare. Essere riuscito a vincere oggi mi inorgoglisce, se non combatti fino alla fine non puoi farcela».

Il Psg potrà contare sul talento di Khvicha Kvaratskhelia. Quattro mesi e mezzo dopo il suo arrivo, l’ala georgiana è diventata un elemento indispensabile nella squadra di Luis Enrique. Soprattutto in campo europeo. Ha vinto tre titoli in poche settimane: la Ligue 1 con il Psg, lo scudetto col Napoli, con il quale ha giocato nella prima parte di stagione, e la Coppa di Francia. Dal suo arrivo in Francia ha fatto avere il mal di testa ai suoi avversari. In quattro mesi e mezzo è stato capace di migliorare e giocare sia a sinistra che a destra; colui che ha ereditato la maglia numero 7 di Mbappé ha conquistato tutti nella capitale.