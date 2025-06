Kessié vuole tornare in Serie A ed è stato ‘offerto’ anche al Napoli (Sky Sport)

A quanto pare anche i soldi possono stancare. Frank Kessié vorrebbe tornare in Serie A, e tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il Napoli. Il centrocampista ivoriano è attualmente legato al Al-Ahli da un contratto che prevede circa 15 milioni di euro l’anno. Il suo entourage lo avrebbe proposto alla Roma, al Milan e al club azzurro, dove andrebbe a dare una bella rimpolpata muscolare alla mediana di Antonio Conte (o magari occupare il posto di Anguissa, qualora il camerunese dovesse salutare l’ombra del Vesuvio durante l’estate).

Le ultime sul futuro di Kessié

A riferirlo è Sky Sport. Ecco quanto dichiarato da Manuele Baiocchini: «Kessie è da un paio di anni all’Al-Ahli: guadagna 15 milioni di euro, ma ha voglia d’Europa e d’Italia. Con il suo entourage ha parlato con diverse squadre italiane, come Milan e Napoli, entrambe interessate a un calciatore con quelle caratteristiche. Colloqui anche con la Roma, la cui dirigenza ha detto di essere disposta ad ascoltare i discorsi. La parte più complicata è quella inerente lo stipendio del calciatore, bisognerà trovare la giusta quadra».

Insomma, sono due le possibili strade per la realizzazione dell’affare: o l’ex rossonero deciderà di tagliarsi lo stipendio in maniera considerevole, oppure l’operazione può essere stipulata in prestito con parte dell’ingaggio pagato dal club saudita.

Non solo Victor Osimhen sta bloccando il mercato del Napoli dato che non ha ancora deciso la sua prossima destinazione; anche altri centravanti, in uscita dai loro club, non riescono a trovare accordi con altre squadre e stanno mettendo in difficoltà le dirigenze.

Un intreccio di giocatori che fatica a trovare sbocchi, una sorta di “fiera dell’Est” di cui, però, non si intravede la fine.

Gli attaccanti d’élite stanno bloccando il mercato di alcuni club, come Osimhen

Footmercato scrive:

“Victor Osimhen, Benjamin Sesko e Viktor Gyökeres sono in trepidante attesa di cambiare squadra. Quasi ogni giorno, si parla dei tre attaccanti in partenza. Per il primo, il Galatasaray spera di tenerlo, il Manchester United lo ha reso una priorità, la Juventus sogna di rubarlo ad una diretta concorrente e l’Al-Hilal gli ha offerto una gran somma di denaro. Il Napoli sta tranquillamente aspettando che venga un club a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Da lui, dipenderà anche l’esito di molti altri. A partire da Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona; i club inglesi dovrebbero riuscire a ingaggiarlo: da United ad Arsenal, fino ad arrivare al Liverpool. Benjamin Sesko, da parte sua, ha pensato bene di richiedere il doppio dello stipendio all’Arsenal, raffreddando l’interesse dei Gunners. Tutto sembrava in stallo. Altri giocatori stanno aspettando che le cose si sistemino. Come Alexander Isak, Marcus Rashford, Christopher Nkunku, Darwin Nuñez, che però devono aspettare le cessioni di altri club. Nuñez aspetta il Napoli, che però deve vendere Osimhen. Tutti questi movimenti in sospeso stanno bloccando il calciomercato per molti club. Ma fino a quando?”.