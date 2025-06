Villareal pronto a presentare un’offerta al Napoli per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni

Il mercato del Napoli ha decisamente preso il volo e non solo in entrata. Dopo l’annuncio per l’arrivo di De Bruyne si attendono anche i colpi in uscita per sovvenzionare ulteriori rinforzi. Intanto è rimasto fermo ai box Victor Osimhen che ha deciso di rifiutare la faraonico offerta dell’Al-Hilal e andarsene in vacanza in attesa di offerte migliori. Il Napoli però i sta muovendo ugualmente e a breve potrebbe arrivare la cessione di Rafa Marin, il difensore infatti non ha trovato lo spazio che si aspettava in azzurro e ora potrebbe volare destinazione Spagna. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano parla di una possibile offerta in arrivo dal Villareal

Leggi anche: Rafa Marin di nuovo bocciato, con Conte il feeling non è mai nato

Rafa Marin verso il Villarreal

“Il Villarreal è pronto a presentare un’offerta al Napoli per Rafa Marín. Prestito con diritto di riscatto di 12 milioni di euro, trattative in corso, dato che Marín ha già detto sì al Villarreal”.

🚨🟡 Villarreal are set to submit bid to Napoli for Rafa Marín. Loan with buy option clause worth €12m, talks ongoing as Marín has already said yes to Villarreal. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/5WYgBvYdga — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025

Rafa Marin: «Come si vive il calcio a Napoli è una cosa unica, quattro giorni di festeggiamenti»

«La verità è che sono stati 3-4 giorni senza sosta: festeggiamenti, il bus con la gente, le feste con la squadra con le famiglie e l’allenatore. E’ stata una sensazione unica, invidiabile. Questo scudetto il Napoli ha già avuto la fortuna di vincerlo quattro volte, due negli ultimi tre anni. Però questo campionato è stato più sofferto, eravamo incollati all’Inter, la verità è che si è vissuto come una follia. Napoli è una città speciale, tutta la gente ti appoggia e ti copre di affetto. Come si vive il calcio qui è spettacolare, è stata una cosa unica».