In Federazione servono persone che di calcio ne capiscono. Altrimenti non produrremo mai più fenomeni che ci fecero vincere nel 2006

Il sistema calcio italiano non sa intercettare né valorizzare i talenti

Perché al calcio italiano manca un Sinner? Anzi, mancano diversi Sinner come accadde nel 2006 con quella generazione di fenomeni che vinse il mondiale: Totti, Del Piero, Pirlo, Cannavaro, Nesta, Buffon. Il black-out è iniziato con il graduale degrado delle politiche calcistiche dove il processo portato avanti da altre Federazioni come Francia e Spagna non si è sviluppato.

Già, proprio Spagna-Francia dell’altro giorno ha mostrato come ragazzini cresciuti in un sistema collaudato e competente di vivai giovanili e valorizzazione di questo patrimonio permette a quelle due nazionali di non avere rivali al mondo oggi, nemmeno dall’attuale Argentina.

Il calcio italiano ha bisogno di una politica diversa

La vittoria dell’Europeo nel 2021 è stata l’impresa di un gruppo unito da Mancini e dalla fortuna dei calci di rigore dove il calciatore più forte è l’attuale portiere, Gigio Donnarumma. Eppure dei segnali in questi anni ci sono stati e ci sono anche ora. Da Jack Raspadori due volte campione d’Italia a Giovanni Di Lorenzo, fino al blocco italiano dell’Inter e ai Ricci fino all’ultimo Leoni che con Buongiorno potrebbe essere la coppia italiana difensiva più forte dal 2006.

Bisogna intervenire insieme ai club e con i club. È necessaria una politica della Federcalcio completamente diversa. Probabilmente non bastano le dimissioni o l’esonero di Spalletti: probabilmente anche nella dirigenza qualcuno deve lasciare permettendo di avere un ruolo a chi capisce di calcio.