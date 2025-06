Dal Belgio: «Ci sono molti altri posti bellissimi oltre Napoli. Non è certo solo la location a contare. Deciderà da solo cosa è meglio per lui»

Il papà di De Bruyne allarma i tifosi del Napoli: «non ha deciso dove andrà, ci sono più trattative»

Come spesso accade, i grandi acquisti in dirittura di arrivo regalano momenti di incertezza. A gettare nel panico i tifosi del Napoli ci ha pensato il padre di De Bruyne con dichiarazioni rilasciate a sforza.be durante la Kdb Cup un torneo per squadre giovanili.

Il papà, di fatto, ha detto che non c’è solo il Napoli sul figlio e che non conta la bellezza della città per decidere la prossima squadra di Kevin:

«Al momento ci sono più direzioni. Dove giocherà Kevin è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta. Le trattative sono in corso, in più direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo. Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere da solo la decisione più importante, sperando che sia quella che lo renderà più felice. Non è un periodo semplice perciò non è potuto intervenire a questo torneo giovanile. Napoli sarebbe un posto meraviglioso in cui vivere? Ci sono molti altri posti bellissimi. Non è certo solo la location a contare, ci sono altri fattori che giocano un ruolo importante per Kevin. Di sicuro l’aspetto sportivo rimane importante per lui».

De Bruyne, numeri da nuovo Napoli: 10 milioni alla firma, poi 5 netti a stagione (Gazzetta)

Kevin De Bruyne a Napoli, ci siamo. Colpo spaziale del Napoli, di Giovanni Manna che lo ha ideato, progettato e realizzato. Colpo che proietta il club in una nuova dimensione. Mai il Napoli aveva pagato dieci milioni di euro alla firma. Per De Bruyne lo farà. Il belga potrebbe essere in Italia già domani per le visite mediche. Poi andrà in Nazionale dove, agli ordini di Rudi Garcia, continuerà a essere il faro del Belgio e a fornire assist a Lukaku che con lui segna in ogni modo.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Kevin De Bruyne è pronto a sbarcare in Italia: questione di dettagli, qualcosina sui soliti diritti d’immagine da sistemare ma il più è fatto, tanto che il Napoli sta cercando di organizzare in fretta anche le visite mediche nei prossimi giorni, prima che il belga parta per rispondere alla chiamata della sua nazionale. Da ieri è partito lo scambio dei contratti, da vedere e approvare in ogni pagina e postilla. E se oggi si arriverà all’okay definitivo, già domani De Bruyne potrebbe atterrare a Roma per i rituali test fisici a Villa Stuart e poi per firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni, con opzione per il terzo anno. Aurelio De Laurentiis ha dato il suo placet al trasferimento, che prevede un ricco bonus alla firma (circa dieci milioni di euro), poi cinque milioni netti a stagione. Un’operazione da nuovo Napoli, pronto a tutto per accontentare Conte e anche per alzare l’asticella delle ambizioni. De Bruyne è la prima stella da Champions, con ogni probabilità non sarà l’unica di un mercato azzurro che si annuncia scoppiettante.