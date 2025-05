De Bruyne, domani lo scambio di documenti con il Napoli (Di Marzio)

Kevin De Bruyne nei prossimi giorni sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista belga 33enne arriverà dal Manchester City a parametro zero.

Domani lo scambio di documenti tra i legali di De Bruyne e il Napoli

Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Domani, domenica 1 giugno, lo scambio dei documenti. Il club azzurro scambierà i documenti con i legali del classe 1991, che a quel punto avrà il via libera per poter svolgere le visite mediche. Visto che potrebbero essere programmate già per lunedì o, in caso di ritardi, per quando il trequartista rientrerà dalla nazionale.

Il 6 giugno, c’è Macedonia del Nord-Belgio; il 9, c’è Belgio-Galles: si potrebbe fare subito dopo, ad esempio, ma De Bruyne va di fretta, avrebbe voglia di sottoporsi alle visite mediche già ad inizio settimana, e forse si può oppure no, però è un particolare irrilevante. Lo sono pure, perché nel calcio moderno una stella di quello spessore ha legami contrattuali da tempo, i diritti di immagine, sui quali ci sarà da confrontarsi, senza rischi, né pericoli. Il resto, è stato stabilito da un bel po’, con una serie di blitz di Manna che tiene i contatti quotidianamente e che non l’ha potuto negare neanche in tv, nella notte tra giovedì e venerdì, su esortazione di De Laurentiis a sbilanciarsi: «Siamo vicinissimi». Contratto biennale con opzione per il terzo anno a favore del Napoli: in sostanza cinque milioni e mezzo di euro di ingaggio per le prime due stagioni; cinque per la terza; con un bonus alla firma, come consuetudine per chi arriva a parametro zero.