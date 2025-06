Il Napoli ragiona su Chalobah (difensore), il Chelsea chiede 20 milioni (Gazzetta)

Manna ha ripreso i contatti. Anche perché per Beukema il Bologna fa muro, mentre la soluzione Gatti dalla Juve non è facilmente percorribile

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato nel tentativo di garantire a mister Conte giocatori per rinforzare la rosa azzurra. Secondo quanto riferisce L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel radar di Manna e compagni sarebbe finito il difensore (o centrocampista all’occorrenza) Trevoh Chalobah. Il quasi 26enne inglese, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio per circa 20 milioni di euro.

Gazzetta: Napoli su Chalobah

Di seguito quanto si legge sulla Rosea riguardo il possibile affare:

“Chalobah è diventato negli ultimi giorni il primo obiettivo del Napoli per la retroguardia. Il Chelsea lo valuta intorno ai 20 milioni e il Napoli sta ragionando sul da farsi. Anche perché per Sam Beukema il Bologna continua a fare muro, mentre la soluzione Gatti dalla Juve non sembra facilmente percorribile. E allora Manna ha ripreso i contatti con la dirigenza dei Blues, con cui lo scorso anno dialogò un’estate intera prima per Osimhen (affare saltato) e poi per Lukaku. Chalobah aspetta sviluppi”.

Kevin De Bruyne al Napoli è cosa fatta, dice Gianluca Di Marzio a Sky Sport Speciale Calciomercato:

«La trattativa è chiusa, le parti stanno solo revisionando i documenti, i contratti del Napoli sono lunghi, complicati, bisogna rinviarseli ogni volta che ci sono piccoli accorgimenti. Ma la trattativa è chiusa, è in corso la revisione dei documenti, poi ci saranno le visite mediche. Kevin De Bruyne è un calciatore del Napoli, non ci sono dubbi».

Di Marzio aggiunge un altro nome:

«Carlos Soler, 28 anni, centrocampista del Psg ex Valencia, in prestito al West Ham, ha giocato tanto quest’anno in Premier, è un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti in forza al Napoli, è una mezz’ala offensiva con caratteristiche particolari».