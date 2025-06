Il Napoli non alzerà le offerte per Musah (25) e Janlu Sanchez (15). No al Besiktas per Anguissa

Per il centrocampista del Milan, scrive Di Marzio, il Napoli è fermo sulle sue posizioni. Rimandata al mittente la seconda offerta turca per Zambo

Giorni caldi di calciomercato per il Napoli. Dalla possibile partenza di Anguissa all’arrivo di nuovi giocatori come Musah. A seguire tutte le ultime riguardanti questi calciatori.

Anguissa, il Napoli rifiuta una nuova offerta del Besiktas

Il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ha postato sul proprio profilo “X” le ultime sull’affare. Questo quanto scritto: “Il Napoli ha rifiutato anche la seconda offerta del Beşiktaş per André Zambo Anguissa”.

🚨 Napoli, Beşiktaş’ın André Zambo Anguissa için yaptığı ikinci teklifi de reddetti. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 13, 2025

Questo invece quanto scritto, sempre sul centrocampista azzurro, dal Corriere dello Sport.

“Prosegue il lavoro a centrocampo: Anguissa è nel mirino dell’Al-Qadsiah e il Napoli tratta con il Psg per Lee Kang-in, coreano di 24 anni che manna avrebbe voluto già mettere dentro un anno fa, all’epoca del primo round per Kvara”.

Musah, il Napoli non offrirà più di 25 milioni: i dettagli

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio, invece, fa il punto della situazione sul centrocampista del Milan, scrivendo sul proprio sito di Musah e delle ultime anche su Juanlu. A seguire quanto riportato.

“Il Napoli fermo sulle sue condizioni: 15 milioni per lo spagnolo, 25 per l’americano. Nessun rilancio previsto. Il Napoli è deciso a muoversi con fermezza sul mercato, ma senza lasciarsi trascinare in aste. Gli obiettivi dichiarati sono due: Juanlu Sánchez del Siviglia e Yunus Musah del Milan. Entrambi hanno già dato il loro gradimento alla destinazione azzurra, ma il club non ha intenzione di alzare le proprie offerte per convincere Siviglia e Milan. La posizione della società è chiara: 15 milioni per Juanlu, 25 per Musah, bonus compresi. Il Napoli vuole chiudere alle proprie condizioni, forte dell’ok ricevuto da entrambi i giocatori, e aspetta che le controparti si allineino”.

“Il Siviglia, per Juanlu, parte da una richiesta di 20 milioni e sta cercando di far salire il prezzo. Il Milan, invece, sarebbe disposto a trattare ma chiede un pacchetto di bonus più corposo rispetto a quanto offerto dagli azzurri. La dirigenza, però, non vuole forzare i tempi né piegarsi al gioco al rialzo: se si farà, sarà alle cifre stabilite. Proprio per questo motivo, non sono attese novità concrete prima di lunedì. I contatti restano vivi, ma la trattativa avanza con prudenza. Il Napoli resta vigile, pronto a chiudere, ma senza strappi”.