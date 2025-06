Il Napoli ha nel mirino Beukema, ma il Bologna chiede 25/30 milioni (Gazzetta)

Il club azzurro è in prima fila per l’olandese. Che ha aperto al Napoli.

Subito dopo la conferma di Antonio Conte della sua permanenza al Napoli, Manna è partito con la missione mercato. Tanti i nomi sul taccuino azzurro per questa sessione estiva che dovrà preparare la rosa per competere su tre fronti, campionato, Champions e Coppa Italia. Il Corriere dello sport fa il nome di Beukema del Bologna, un ragazzo serio anche se un vero campione di Fifa alla Playstation, come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista, non avrebbe potuto giocare nel Napoli di Spalletti.

“Il Napoli, alle spalle di Meret che rinnova, cerca un altro portiere, dato che Scuffet è in sospeso e lo stesso Caprile è pronto a essere riscattato dal Cagliari. Piace Kepa del Chelsea, un nome che ritorna dopo l’interesse di qualche anno fa. In difesa, dopo la conferma ufficiale di Juan Jesus e l’acquisto di Marianucci dall’Empoli, l’obiettivo princpale è Beukema del Bologna, ma piace sempre anche Gatti della Juventus, il cui destino è però in bilico: molto dipenderà dal nome del nuovo allenatore bianconero. A centrocampo il sogno è Frattesi, piace anche Taylor dell’Ajax così come Sudakov dello Shakhtar, profili differenti, ruoli diversi. L’apprezzamento c’è. Riflessioni anche tecniche in corso. Deciderà Conte che, ovviamente, avrà un ruolo centrale nelle manovre del mercato”.

La Gazzetta scrive che “il club azzurro è in prima fila per l’olandese. Che ha aperto al Napoli, se non fosse per il muro del Bologna: servono almeno 25/30 milioni per Sam. Troppi? Forse. Di sicuro Beukema è uno che può spostare. E il Napoli ci pensa”