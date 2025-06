Il Napoli era su Nusa già l’anno scorso. Ora il Neymar norvegese ha fatto a pezzi l’Italia

Dopo aver brillato con la maglia della Norvegia nella vittoria contro l’Italia, Antonio Nusa torna sotto i riflettori del calciomercato italiano. Il Napoli, già interessato in passato al talento di vent’anni, potrebbe rilanciare l’assalto all’esterno del Lipsia inserendolo nella lista dei rinforzi offensivi in vista della prossima stagione.

Nusa il Neymar norvegese

Definito da molti il “Neymar norvegese”, Antonio Nusa ritorna in auge, secondo quanto riportato da sky sport:

“L’ala classe 2005 era finito nel mirino del Napoli già nella passata stagione, quando il giocatore non si era ancora trasferito al Lipsia in cambio di 21 milioni di euro. I contatti, però, nel corso di questi mesi col ds Manna non si sono mai spenti del tutto e potrebbero anche intensificarsi. L’interesse per il norvegese, infatti, è rimasto tale e potrebbe tornare un obiettivo dopo quanto di buono fatto vedere anche in nazionale, contro gli azzurri.”

Con l’incertezza sul futuro di Victor Osimhen, che ha ricevuto offerte dall’Al-Hilal, il Napoli è alla ricerca di nuovi talenti offensivi. Il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe quindi intensificare i contatti per riportare Nusa nel radar del club azzurro.

