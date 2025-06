Il Napoli è pronto a offrire 30 milioni per Gutierrez: può beffare il Real Madrid (Marca)

Il Napoli fa sul serio per Miguel Gutierrez del Girona. In arrivo un’offerta da 30 milioni di euro che può lasciar di stucco anche il Real Madrid. Lo riporta quest’oggi Marca. A seguire quanto scritto dal media spagnolo.

Gutierrez nel mirino del Napoli: offerti 30 milioni!

“Miguel Gutierrez è vicino a lasciare il Girona. Il Napoli ha rilanciato per ingaggiare il terzino sinistro dal club catalano ed è disposto a mettere sul tavolo quasi trenta milioni di euro. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Il Real Madrid avrebbe potuto riaverlo per otto milioni, ma non si è mosso per il giocatore. La scorsa stagione, Miguel Gutierrez aveva diverse opzioni per andarsene, poi insieme al suo entourage ha deciso di rimanere al Girona per giocare in Champions League”.

Leggi anche: Il Napoli apprezza Gutierrez ma non è una priorità e c’è da fare i conti con il Real (Pedullà)

“Le cose sono cambiate quest’estate e il Napoli ha ben chiaro che il suo obiettivo è il terzino spagnolo. Il Real Madrid, dopo averlo ceduto al Girona, ha mantenuto il 50% dei diritti economici del giovane giocatore. Pertanto, se il trasferimento tra il Girona e il Napoli venisse confermato, la squadra della capitale spagnola potrebbe incassare circa quindici milioni di euro. Il calcio italiano è interessato al giocatore del Girona. Anche Juventus e Milan lo avevano monitorato, ma alla fine ad arrivare prima degli altri sono stati i campioni di Serie A. Miguel è tornato ad essere un titolare fisso del Girona in questa stagione. L’anno di Champions League è stato difficile per la squadra catalana, ma il giovane talento del Real Madrid ha brillato in diverse fasi del campionato e il Napoli è determinato a portarlo al Napoli”.