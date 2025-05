Il Napoli apprezza Gutierrez ma non è una priorità e c’è da fare i conti con il Real (Pedullà)

Il Napoli continua ad inseguire il sogno scudetto, ma all’interno della società si è già cominciato a programmare il futuro. Per quanto riguarda il calciomercato, uno dei nomi più caldi nell’ambiente partenopeo è quello di Miguel Gutierrez, 23enne terzino sinistro attualmente in forza al Girona.

Stando al giornalista Alfredo Pedullà, il direttore azzurro Giovanni Manna segue lo spagnolo con grande interesse, tuttavia il giocatore non rientra nelle primissime priorità del club.

Pedullà, le ultime su Napoli-Gutierrez

Di seguito quanto scrive Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Negli ultimi giorni Miguel Gutierrez, esterno sinistro classe 2001 protagonista con il Girona, è stato accostato al Napoli, addirittura con una trattativa in stato avanzato. In realtà il profilo è stato proposto (non solo al Napoli), ma gli azzurri – pur apprezzando Gutierrez – non ritengono sia una priorità almeno in questi giorni. Ricordiamo che sia classe 2001 c’è una clausola che permetterebbe al Real Madrid di riacquistarlo, scenario non scontato ma comunque da non sottovalutare”.

Sicuri che De Bruyne sia adatto per il gioco di Conte? Gazzetta: “L’attuale modulo non prevede un trequartista”

Kevin De Bruyne è diventato il sogno del Napoli. E non è del tutto lontano dalla realtà, anche perché pare ci sia stata apertura da parte del centrocampista belga del City, che a partire da quest’estate sarà svincolato.

De Bruyne è davvero adatto per il gioco di Conte al Napoli?

Tuttavia, la Gazzetta dello Sport pone un dubbio importante, ovvero se sia un calciatore adatto per l’attuale gioco di Antonio Conte:

È vero che il trequartista belga ha dato mandato ai suoi legali di parlare direttamente con la società, senza commissioni di sorta. E ciò ha permesso di individuare una via ragionevole per l’intesa: un biennale da circa 6 milioni netti a stagione. È chiaro, però, che gli arrivi vanno concordati con l’allenatore azzurro e su questo fronte ci sono aspetti ancora tutti da chiarire. Per quel che riguarda De Bruyne nessuno può discutere il valore tecnico, ma entrano in gioco delle sfumature tattiche. L’attuale modulo del Napoli di Conte prevede esterni veloci, senza l’ausilio di un trequartista. E non si può chiedere al belga di giocare da mezz’ala con compiti difensivi. In ogni caso sono aspetti che dovranno essere valutati nelle prossime settimane, quando il duello con l’Inter avrà decretato in via definitiva il vincitore.