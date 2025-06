Il Cholo Simeone: «Per colpa del Napoli Giovanni mi sfotte, ha vinto più scudetti di me»

Miracoli del Napoli: il Cholito che sfotte il Cholo. Perché Giovanni Simeone ha vinto più scudetti del padre. «Sì, sì, mi prendeva in giro l’altro giorno – racconta l’allenatore dell’Atletico a La Nacion – Dice: ‘Papà, quanti scudetti hai vinto?’… Ne ho vinti due’, mi ha preso in giro. Ah ah. Sono un ammiratore di Giovanni per la sua nobiltà, per la sua sensibilità, per la sua compostezza. Passerà alla storia del Napoli, non so se per il suo gioco, ma per la sua personalità, il suo comportamento, la sua impronta. Con alcuni giocatori, non hai bisogno che segnino 30 gol e giochino tutte le partite. Non ho dubbi che il riconoscimento che Giovanni ha al Napoli, per il suo comportamento, per il suo lavoro, per essere pronto per qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno, assolutamente nessuno glielo toglierà. Penso che sia ancora più importante nei due titoli vinti di un gol in più o in meno. Gliel’ho detto: sono orgoglioso di come ha superato le situazioni dalla posizione in cui si trovava».

Giovanni e Giuliano Simeone, degni eredi. Lui ci scherza: «Credo che abbiano ancora un po’ di tempo… e non si avvicineranno nemmeno, hahaha».