Il Cagliari ha deciso di riscattare Caprile. Simeone nel mirino della Lazio

Movimenti in entrata e in uscita per il Napoli. Arrivano novità importanti su due profili in particolare: Elia Caprile e Giovanni Simeone. Il primo è ormai ad un passo da lasciare in maniera definitiva Napoli. Il secondo potrebbe fare altrettanto durante la sessione estiva di calciomercato.

Il Cagliari riscatterà Caprile, Simeone è finito nel mirino della Lazio

Per quanto riguarda l’estremo difensore, ne ha parlato il noto giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito. Ecco quanto riportato dal collega: “Il Cagliari ha deciso da giorni di esercitare il diritto di riscatto con il Napoli per circa 8 milioni, si tratta solo di formalizzare“. La trattativa, dunque, dovrebbe vedere la sua conclusione nei prossimi giorni. I sardi avevano preso il portiere in prestito lo scorso gennaio, diventando subito grande protagonista nella salvezza dei sardi.

Leggi anche: Il Cagliari manda Caprile in panchina a Napoli perché è un calciatore del Napoli (Tuttosport)

L’attaccante, invece, potrebbe scegliere di salutare in quanto preferirebbe andare a giocare con più continuità. E la Lazio sarebbe pronta a fare un tentativo, portandolo a Roma, lì dove suo padre è una leggenda. Ci sarebbe già stato un contatto tra le parti anche se la richiesta del Napoli è al momento troppo alta per i capitolini. Comunque è una trattativa da tener d’occhio. Lo riporta il giornalista Orazio Accomando con un post sul proprio profilo “X”. “Contatto tra Lazio e Napoli per Simeone. Al momento richiesta alta degli azzurri per l’attaccante, ma è una trattativa da attenzionare”, si legge. Non resta che attendere i prossimi sviluppi di mercato per saperne di più su entrambe le piste.