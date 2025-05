Il Cagliari manda Caprile in panchina a Napoli perché è un calciatore del Napoli (Tuttosport)

L'ipotesi è che il portiere, di proprietà del Napoli e grande tifoso azzurro, non dovrebbe essere in campo col Cagliari per la sfida scudetto

Elia Caprile, attualmente al Cagliari dallo scorso gennaio, è ancora di proprietà del Napoli, dove potrebbe tornare a fine stagione. Non solo: è anche un grande tifoso azzurro. Inoltre avendo giocato alcune gare nel girone d’andata con la maglia azzurra (quando Meret era infortunato) potrebbe sentire suo un pezzettino di scudetto.

Nicola ha deciso: col Napoli non ci sarà Caprile

Scrive così Tuttosport.

“Secondo le regole della Lega Calcio, Elia Caprile non potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Italia qualora venerdì il Napoli – cosa che con ogni probabilità dovrebbe accadere – vincesse il Tricolore. È un dato di fatto, però, che per mezzo campionato il portiere del Cagliari abbia giocato agli ordini di Antonio Conte. Presenze in campo, poche. Quattro partite, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato Meret, che si riassumono in un pareggio 0-0 con la Juventus e tre vittorie: 2-0 col Monza, 3-1 contro il Como e 1-0 a Empoli. Abbastanza, però, per fargli sentire lo scudetto che verrà anche un po’ suo. Sicuramente lo sentirà nel cuore. Perché anche se l’anagrafe dice ‘nato a Verona’, ecc. Caprile è tifoso del Napoli come il papà, originario di Fuorigrotta. Il portiere tornerà al Maradona, questa volta da avversario, anche se probabilmente non giocherà. La voglia di trovare spazio lo ha fatto partire per la Sardegna nel mercato di gennaio, in prestito con riscatto fissato a 8 milioni”.

Anche per questo, Davide Nicola ha deciso che non lo schiererà tra i pali, dando fiducia al secondo Sherri:

“Per quanto riguarda una maglia da titolare nell’ultima sfida di campionato, invece, forse non toccherà ad Elia stavolta difendere la porta. Questioni di opportunità, con un Cagliari comunque già salvo e una gara a rischio retropensieri malandrini, potrebbe toccare a Sherri. Quantunque Caprile non sia poi l’unico cagliaritano del lotto ad avere trascorsi o simpatie a tinte azzurro Napoli”.