I tifosi francesi provocano Yamal , «Dembélé Pallone d’Oro!», ma lui non si lascia scomporre VIDEO

Dopo una stagione straordinaria, conclusa con la vittoria della Liga e una semifinale di Champions League, Lamine Yamal è pronto a ripartire con nuovi obiettivi. Tra questi, uno in particolare brilla più degli altri: il Pallone d’Oro. Tra meno di un mese compirà 18 anni, ma il suo nome figura già tra i principali candidati grazie a un’annata che lo ha consacrato a livello internazionale.

Il cammino verso il prestigioso trofeo individuale, però, è tutt’altro che semplice. Tra i suoi rivali principali figura Ousmane Dembélé, e la rivalità fra i due è diventata anche spunto per qualche provocazione. Lo dimostra un episodio curioso accaduto durante il rientro di Yamal in Spagna dopo una vacanza in Brasile in compagnia di Neymar.

Nel momento in cui si trovava in un aeroporto, non ancora identificato, Yamal è stato riconosciuto da un gruppo di tifosi francesi. Il calciatore, per non farsi riconoscere era vestito in modo casual, con un cappellino giallo del Brasile e il cappuccio tirato su. Ma ciò non è servito.

I tifosi, smartphone alla mano, hanno iniziato a provocarlo. Prima lo hanno accusato di comportarsi come una star, poi hanno lanciato una stoccata diretta urlando: «Dembélé Pallone d’Oro!»

Nonostante la giovane età, Yamal ha però reagito con sangue freddo. Senza lasciarsi trascinare dalle provocazioni, mantenendo la calma e ignorando completamente le parole dei tifosi. Nessuna risposta, nessun gesto di stizza: si è limitato a guardarli in silenzio proseguendo per la sua strada, lasciando che fossero le sue azioni in campo a parlare per lui.

I tifosi del Barcellona hanno elogiato il gesto e la maturità del giovane campione. In un’epoca in cui ogni reazione può diventare virale in pochi secondi, Lamine Yamal ha scelto il profilo basso, dimostrando che il vero fuoriclasse si vede anche fuori dal campo.