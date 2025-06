Gyokeres è l’obiettivo del Napoli, con 70 milioni De Laurentiis può regalare un grande bomber a Conte

Schira per Il Giornale. Sarà il tecnico a dire se affondare su lui o su David. Mercoledì sarà il giorno di Marianucci difensore preso dall'Empoli per 10 milioni

Gyokeres è l’obiettivo del Napoli, sarà Conte a dire se affondare su lui o su David (Schira)

Lo svedese Viktor Gyokeres, vera e propria macchina da gol, oggetto del desiderio dei club di tutta Europa, è l’obiettivo di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Lo svedese è un calciatore straordinario, una forza della natura. Lui sì in grado si spostare gli equilibri, di sovvertirli. Gyokeres ha una clausola da cento milioni ma anche per settanta potrebbe partire.

Scrive Nicolò Schira sul Giornale:

Countdown partito: Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli. Contratto biennale da 7 milioni a stagione più bonus con opzione per il terzo anno. Corsa contro il tempo per far effettuare al campione belga le visite mediche già domani a Villa Stuart. Altrimenti le sosterrà dopo gli impegni con la sua nazionale a metà giugno. E non finisce qui: ora De Laurentiis è in azione per regalare a Conte un grande bomber. Nel mirino Viktor Gyokeres (54 reti in stagione con lo Sporting) e il parametro zero Jonathan David (foto in alto). Sarà Conte a indicare su chi affondare. Mercoledì invece sarà il giorno della firma di Marianucci: contratto quinquennale per il centrale; mentre nelle casse dell’Empoli finiranno 9 milioni più 1 di bonus. Se il Napoli già progetta i primi colpi, le altre sono ancora alle prese con la questione panchine.

Il giornale sportivo portoghese “A’ Bola” scrive Viktor Gyökeres potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona in estate a una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Più precisamente, il centravanti svedese avrebbe raggiunto un accordo con il club per essere ceduto in virtù di un’offerta di 70 milioni.

“Nel mercato invernale, l’importo indicato per la partenza del 26enne erano i 100 milioni della clausola di risoluzione. Chiunque voleva prenderlo avrebbe dovuto portare questa quantità astronomica di denaro. Ma tra le parti adesso è stato istituita una cifra inferiore per la prossima estate: 70 milioni di euro”, si legge sull’edizione online di A’ Bola.

Si tratta di una cifra alta, ma chissà che il Napoli – estimatore di lunga data del classe ’98 scandinavo – non possa farci un pensierino. Magari ad incidere in questa direzione potrebbe essere la ‘pressione’ dello stesso Conte, il quale ha sempre ribadito di volere giocatori pronti a sua disposizione e non giovani di prospettiva.