Gutierrez-Napoli, accordo di massima col calciatore, ma il Girona chiede 25 milioni

De Bruyne è praticamente un nuovo giocatore del Napoli. Si attendono nel pomeriggio i legali per firmare e intanto la moglie è già stata avvistata per sistemare la questione casa. Ma il Napoli non ha intenzione di fermarsi con il mercato e sembra vicino anche ad un terzino come riportato da AS per la trattativa di Miguel Gutierrez.

Ecco quanto si legge su AS:

“Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna ha accelerato anche i contatti per Miguel Gutierrez . Lo spagnolo è il rinforzo perfetto per la fascia sinistra, e c’è già un accordo di massima con il giocatore. Un accordo deve essere raggiunto anche con il Girona, che chiede un minimo di 25 milioni di euro per il suo trasferimento, considerando che il 50% della vendita finirà nelle casse del Real Madrid . Gutierrez è nell’agenda degli Azzurri da un anno, e la squadra continuerà i contatti per assicurarsi i suoi servizi nei prossimi giorni”.

