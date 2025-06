Grealish al Napoli solo se il City gli paga almeno 5 milioni di stipendio su 10 (Telegraph)

Il Napoli lo ha già cercato a gennaio. Non ha ancora fatto un'offerta ma è chiaro che non intende arrivare alle cifre dell'ingaggio

Grealish al Napoli si può ma solo se il City gli paga metà stipendio (Telegraph)

Il Telegraph scrive della possibilità che Grealish (29 anni) lasci il Manchester City e venga a giocare a Napoli.

Innanzitutto il Telegraph chiarisce che il Napoli non ha alcuna intenzione di rispettare lo stipendio dell’ex capitano dell’Aston Villa. Il club sta valutando la possibilità di fare un’offerta.

Scrive il Telegraph che

Grealish è alla ricerca di un nuovo club dopo essere stato lasciato fuori dal City per il Mondiale per club.

E aggiunge che molto probabilmente il futuro del talentuoso calciatore inglese non si deciderà in tempi brevi. Un po’ perché il City lo ha pagato 100 milioni di sterline. Un po’ perché il suo stipendio ammonta a 300mila sterline a settimana (gli inglesi gli ingaggi li calcolano a settimana), il che significa 18 milioni di euro lordi ossia circa 10 netti.

Grealish vuole tornare in Nazionale

Scrive il Telegraph:

Il Napoli ha mostrato interesse per Grealish già a gennaio. Ma gli italiani devono ancora fare una mossa per Grealish questa estate. Il Napoli è stato chiaro che non intende arrivare alla cifra dell’ingaggio di Grealish e il City dovrebbe contribuire fino al 50% dello stipendio dell’inglese per rendere l’operazione realistica.

Il Telegraph prosegue scrivendo che

al City sono ottimisti sulle chance di ricevere offerte per la cessione a titolo definitivo del calciatore, ma altre fonti ritengono che un prestito sia più probabile. Non è chiaro se Grealish abbia una preferenza per la destinazione, di certo il fantasista ha l’obiettivo di rientrare in Nazionale e Thomas Tuchel, il ct inglese, ha detto che ama il calciatore ma ha suggerito che dovrebbe trasferirsi in un club che giochi le coppe europee. Il Napoli parteciperà alla Champions League della prossima estate, avendo vinto la Serie A. Il Tottenham Hotspur, invece, pur giocando la Champions non dovrebbe essere interessato a lui.