Napoli, Grealish preferito a Garnacho: costa circa 50 milioni (Sky Uk)

Gli azzurri vorrebbero far riunire il 29enne con De Bruyne. Lo United vuole ancora 80 milioni per Garnacho, la pista risulta complicata.

Il Napoli è alla ricerca di un esterno per la prossima stagione per sostituire Khivcha Kvaratskhelia, ingaggiato a gennaio dal Psg. Tra i nomi sondati spicca quello di Jack Grealish, che in questa stagione è stato lasciato ai margini da Pep Guardiola al Manchester City, e avrebbe dunque voglia di riscattarsi.

Il Napoli deve scegliere tra Grealish e Garnacho

Secondo quanto riportato da Sky Uk:

Il Napoli ha 45 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro) da spendere per Jack Grealish o Alejandro Garnacho, ma non prenderanno entrambi. Il club italiano preferirebbe Grealish – disponibile a partire per 45 milioni di sterline – per riunirlo con Kevin De Bruyne. Il 29enne è stato lasciato fuori rosa dal City per il Mondiale per club. Il Manchester United, invece, vuole 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro) per Garnacho.

«Quando sei in vacanza, ogni volta che accendi il telefono o la Tv trovi solo il torneo, quindi è stato difficile non vederlo».

Grealish dice che è stato uno dei momenti più difficili della sua carriera.

«Sarò onesto, dal punto di vista calcistico è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto affrontare nella mia carriera».

«Ero completamente distrutto. Per quanto mi riguarda, ora che vado avanti, devo solo provare a usare questo come motivazione per questa stagione».

«Sento che avrei dovuto essere nella squadra [dell’Inghilterra]. Sento di offrire qualcosa di diverso ai giocatori della squadra inglese».