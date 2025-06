Galliani: «Di Berlusconi mi mancano le telefonate a mezzanotte»

Al Corriere della Sera: «Il Monza, ci sono trattative in corso ma non c’è nulla di definito. Parlato di Berlusconi all'Academy del Real Madrid»

Il Monza si trova al centro di importanti movimenti societari, con un possibile cambio di proprietà all’orizzonte. La Fininvest, storica holding della famiglia Berlusconi, potrebbe presto lasciare il timone del club brianzolo. Negli ultimi tempi si sono intensificate le voci su un interesse concreto da parte di fondi statunitensi, con contatti avviati, ma ancora lontani da una conclusione definitiva.

A confermare il momento delicato è l’amministratore delegato Adriano Galliani, che in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera ricorda anche con emozione Silvio Berlusconi, nel giorno del secondo anniversario dalla sua scomparsa.

Le dichiarazioni di Adriano Galliani

Galliani ricorda l’amico e storico collaboratore con grande commozione, sottolineando quanto il legame con Berlusconi sia stato profondo e duraturo. L’amministratore delegato del Monza ha anche dichiarato l’intenzione di celebrarne la memoria in occasione di un momento significativo, a conferma dell’impronta indelebile lasciata dall’ imprenditore: «Se devo indicare una cosa che mi manca di Silvio Berlusconi sono le sue telefonate che arrivavano puntuali ogni sera a mezzanotte. […] invece di partecipare alla messa di suffragio che ci sarà oggi ad Arcore a cui farà seguito un pranzo fra le persone che a Silvio hanno voluto bene, ricorderò il presidente a Madrid. […] Sono stato invitato dalla Scuola Universitaria del Real Madrid, da Florentino Perez, per fare da padrino a 1.500 studenti che concludono il loro percorso di studi. […] Il mio discorso motivazionale sarà incentrato su Berlusconi»

Tornando al Monza, Galliani specifica: «Ci sono trattative in corso ma non c’è nulla di definito. Non solo non siamo arrivati al closing, ma neanche al [. […] Paolo Bianconuovo allenatore? Gode di buone referenze, essendo stato il vice di Allegri alla Juve. Faremo una squadra per ritornare subito in A».

Nel corso dell’intervista, Galliani ha speso parole di stima anche per Massimiliano Allegri, tecnico con cui ha condiviso importanti successi ai tempi del Milan: «Confido molto in lui: avrà una stagione senza coppe. L’abbiamo visto con l’Inter di recente: la Champions porta molti soldi ma al contempo prosciuga energie».

Infine, Galliani si è espresso anche sulla crisi della Nazionale italiana: «Gli impegni dei club certamente hanno inciso sulle prestazioni sportive. Gli Azzurri erano più stanchi dei norvegesi. Detto questo, Gravina non risponde dei risultati della Nazionale ma ha la responsabilità della conduzione politica nella sua globalità […]».