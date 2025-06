Galatasaray pronto ad offrire a Osimhen 15 milioni l’anno più 10 di bonus

Il Galatasaray non ha mai fatto mistero della volontà di riscattare Victor Osimhen dopo l’anno di prestito dal Napoli. Fino ad oggi non c’è stato nulla di fatto considerando il fortissimo pressing dell’Al Hilal che lo voleva per partecipare al Mondiale per Club. Adesso, dopo aver chiuso per Sané il club sembra pronto a un pressing a suon di milioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Sabah, per dare una spallata alle trattative, i dirigenti del Gala avrebbero contattato direttamente il giocatore mettendo sul piatto un ingaggio monstre. Cifre alla mano, si parla di un’offerta da 15 milioni di euro all’anno e di altri 10 milioni di euro garantiti tra pubblicità e sponsorizzazioni.

