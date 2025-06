Donnarumma ha aperto al trasferimento in Premier, City e United interessati (L’Equipe)

Gigio Donnarumma non ha ancora prolungato il contratto con il Psg, in scadenza nel 2026. Un suo addio dopo il Mondiale per club sarebbe quindi possibile. E i due club di Manchester osservano la situazione.

Donnarumma ha aperto al trasferimento in Premier

L’Equipe scrive:

Più passa il tempo, più il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain sembra essere in dubbio. I negoziati per prolungare il contratto sono già stati avviati diversi mesi fa, senza che sia stato trovato un accordo. Il ds Luis Campos vuole ridurgli l’ingaggio, con bonus relativi al numero di presenze; la loro ultima offerta è prendere o lasciare. All’età di 26 anni, Donnarumma può approfittare delle diverse proposte da parte dei club pretendenti che vorrebbero ingaggiarlo.

L’interesse maggiore arriva dall’Inghilterra. Sia Manchester United che City vorrebbero il portiere. Due mete allettanti per il giocatore al punto da aver già accennato l’ipotesi di una partenza per l’Inghilterra.

A Radio Crc:

«Donnarumma tifoso del Napoli? La mamma è tifosissima del Napoli, è in ansia quando vede le partite degli azzurri: Gigio è legato a questa cosa. È cresciuto da milanista, vedendo il fratello più grande in maglia rossonera, ma lui non ha mai rinnegato le sue origini, anzi: la sua prima tappa delle vacanze è sempre Castellammare».

«Donnarumma al Napoli? È pura fantasia: ho un buonissimo rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma non abbiamo mai parlato di Gigio. Non so come sia uscita questa notizia, ma davvero è solo fantasia».