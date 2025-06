De Bruyne vicino a completare il trasferimento al Napoli, contratti approvati (Romano)

Il Napoli si avvicina sempre di più a Kevin De Bruyne: il trasferimento può concludersi a breve. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano con un post sul proprio profilo “X”. A seguire quanto scritto dal noto collega.

“Kevin De Bruyne, sul punto di completare il suo trasferimento al Napoli! I contratti sono stati approvati e non resta che aspettare che KDB firmi un accordo biennale con opzione per la stagione successiva. Prossimo passo: visite mediche. Ci siamo, presto in arrivo”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025