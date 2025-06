De Bruyne al Napoli, Fabrizio Romano: visite mediche dopo il Belgio, non erano in programma lunedì

Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo calciatore del Napoli, ma gli azzurri dovranno aspettare prima le partite col Belgio per le visite mediche. Il centrocampista arriverà dal Manchester City a parametro zero.

Scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

Il Napoli conferma il suo piano d’acquisto di Kevin De Bruyne dopo le partite con il Belgio. Le visite mediche non sarebbero mai state fatte lunedì [ieri], ma sono sempre state programmate dopo le vacanze e le partite del Belgio. Per il contratto, lo scambio dei documenti e relativi controlli con l’entourage del calciatore sono in corso.

🚨🔵 Napoli mantain their plan for Kevin De Bruyne to join the club after international games with Belgium.

Medical tests were never booked on Monday and always planned after vacation + Belgium games.

Contracts are being checked/exchanged with player’s camp. pic.twitter.com/kjI6VErvQi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025