De Bruyne, i suoi legali lavorano col Napoli ai diritti di immagine e ai piccoli dettagli (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, si sofferma sulla trattativa che al momento è nettamente la più importante non solo del Napoli ma dell’intera Serie A. Il club Di De Laurentiis, con il ds Giovanni Manna in prima fila, sta lavorando all’ingaggio del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne che il 28 giugno compirà 34 anni. In uscita dal Manchester City, che non gli ha voluto rinnovare né allungare il contratto, il belga ha scelto Napoli come propria destinazione futura. Ma ci sono ancora alcune pratiche da sbrigare.

Scrive il Corriere dello Sport:

De Bruyne, i suoi legali, nel frattempo, continuano a lavorare con quelli del club di De Laurentiis per sistemare tutti gli aspetti in sospeso. Dagli ultimi piccoli nodi relativi ai diritti di immagine, ai dettagli pendenti del ricco biennale più opzione per un terzo anno con bonus alla firma.

Le visite mediche inizialmente programmate per ieri a Roma, sono slittate dopo la chiusura degli impegni internazionali. Napoli, la città, ha giocato un ruolo importante in questa trattativa giunta ormai al rettilineo finale: i coniugi De Bruyne, infatti, sono stati spesso ospiti dei Mertens all’epoca in cui Dries faceva scintille da queste parti, e tra l’altro a fine giugno 2017 si sono sposati proprio a Sant’Agnello, due passi da Sorrento. Non è un caso che la decisione della famiglia è stata di acquistare una villa nella zona di Posillipo, e non di prendere una casa in affitto. I presupposti, insomma, sono sempre stati molto interessanti se non dei migliori. E il consolidamento del rapporto con Conte non ha fatto altro che incentivare KDB.

Il trasferimento di De Bruyne è deciso nella mente del Napoli, ma De Bruyne non si lascia mettere fretta (dal Belgio)

L’accordo tra il Napoli e De Bruyne è cosa fatta, almeno secondo la stampa italiana. Oggi Repubblica scriveva “il Napoli è riuscito a battere la poderosa concorrenza per De Bruyne, che si è appena svincolato dal City e aveva offerte ricchissime da Usa e Arabia Saudita L’ultimo intoppo erano i soliti diritti di immagine, poi le visite mediche (slittate per motivi logistici legati agli impegni del giocatore con la sua nazionale) e la firma: biennale da 5,5 milioni netti e bonus di ingresso“.

Ma dal ritiro del Belgio arrivano notizie differenti. Secondo quanto riporta Hln, parlando del bagno di tifosi di questo pomeriggio di De Bruyne resta ancora della burocrazia sul tavolo con alcuni punti di contesa ma il Napoli resta fiducioso.

“Kevin De Bruyne è stato accolto al campo base di Tubize con una stretta di mano dal ct della nazionale. Rudi Garcia. Il capitano dei Red Devils si è presentato questo pomeriggio, come previsto, sebbene si vociferasse che avrebbe potuto sostenere le visite mediche oggi a Napoli.