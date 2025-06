De Bruyne, le visite mediche col Napoli sono slittate

L’accordo tra il Napoli e De Bruyne è cosa fatta. “il Napoli – scrive Repubblica – è riuscito a battere la poderosa concorrenza per De Bruyne, che si è appena svincolato dal City e aveva offerte ricchissime da Usa e Arabia Saudita

L’ultimo intoppo erano i soliti diritti di immagine, poi le visite mediche (slittate per motivi logistici legati agli impegni del giocatore con la sua nazionale) e la firma: biennale da 5,5 milioni netti e bonus di ingresso“.

Leggi anche: De Bruyne a Napoli, Pedullà smentisce il padre: «l’affare non è a rischio, scambio dei documenti in corso»

E un appoggio per convincere il vincitore seriale è arrivato anche da Mertens e Lukaku

“Ma l’attesa è soprattutto per la nuova stella. Ventidue trofei alzati in carriera e nove nomination per il Pallone d’Oro, con il fiore all’occhiello della Champions League conquistata due stagioni fa con la maglia del Manchester City. È questo il favoloso palmares di Kevin De Bruyne, il vincitore seriale che ha accettato di concludere la sua straordinaria carriera vestendo i colori del Napoli. Belga come Dries Mertens e Romelu Lukaku, che nei ritiri della Nazionale l’hanno inondato di azzurro e fatto innamorare della città a scatola chiusa: un feeling che peraltro è condiviso con la moglie Michelle“.

Secondo il padre del calciatore belga invece la decisione di scegliere Napoli non era tanto scontata: «Al momento ci sono più direzioni. Dove giocherà Kevin è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta. Le trattative sono in corso, in più direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo. Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere da solo la decisione più importante, sperando che sia quella che lo renderà più felice. Non è un periodo semplice perciò non è potuto intervenire a questo torneo giovanile. Napoli sarebbe un posto meraviglioso in cui vivere? Ci sono molti altri posti bellissimi. Non è certo solo la location a contare, ci sono altri fattori che giocano un ruolo importante per Kevin. Di sicuro l’aspetto sportivo rimane importante per lui».