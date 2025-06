De Bruyne a Napoli, Pedullà smentisce il padre: «l’affare non è a rischio, scambio dei documenti in corso»

Su X: «le dichiarazioni del padre per rispetto non vanno commentate. Le visite mediche sarebbero potute slittare dopo la Nazionale»

De Bruyne, Pedullà: «l’affare non è a rischio, scambio dei documenti in corso»

Le dichiarazioni del papà di De Bruyne hanno gettato nel panico i tifosi del Napoli. Il papà, dal Belgio, ha detto che il figlio ha più trattative in piedi e che non esiste solo il Napoli e che sceglierà lui la migliore destinazione per il suo futuro ma che ci sono altre bellissima città oltre a Napoli».

Pedullà, esperto di mercato, ha invece detto che l’affare non è a rischio:

«Le dichiarazioni del padre per rispetto non vanno commentate. I padri hanno sempre ragione. Vale quanto detto (non oggi): lo scambio dei documenti (ancora in corso e in fase di definizione) avrebbe potuto comportare lo slittamento delle visite subito dopo le partite».

E a un utente che gli chiede: “Quindi l’affare non è a rischio ma solo che i contratti richiedono un po’ di tempo in piú?”, lui risponde Sì.

#DeBruyne: le dichiarazioni del padre per rispetto non vanno commentate. I padri hanno sempre ragione. Vale quanto detto (non oggi): lo scambio dei documenti (ancora in corso e in fase di definizione) avrebbe potuto comportare lo slittamento delle visite subito dopo le partite… https://t.co/BW8C8nx9BS — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2025

Il papà di De Bruyne allarma i tifosi del Napoli: «non ha deciso dove andrà, ci sono più trattative»

Come spesso accade, i grandi acquisti in dirittura di arrivo regalano momenti di incertezza. A gettare nel panico i tifosi del Napoli ci ha pensato il padre di De Bruyne con dichiarazioni rilasciate a sforza.be durante la Kdb Cup un torneo per squadre giovanili.

Il papà, di fatto, ha detto che non c’è solo il Napoli sul figlio e che non conta la bellezza della città per decidere la prossima squadra di Kevin:

«Al momento ci sono più direzioni. Dove giocherà Kevin è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta. Le trattative sono in corso, in più direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo. Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere da solo la decisione più importante, sperando che sia quella che lo renderà più felice. Non è un periodo semplice perciò non è potuto intervenire a questo torneo giovanile. Napoli sarebbe un posto meraviglioso in cui vivere? Ci sono molti altri posti bellissimi. Non è certo solo la location a contare, ci sono altri fattori che giocano un ruolo importante per Kevin. Di sicuro l’aspetto sportivo rimane importante per lui».