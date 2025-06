De Bruyne va al Napoli (che è già pazza di lui), il City prende il 18enne Nypan (Guardian)

Il Guardian mette bene in evidenza la notizia dell’arrivo a Napoli di Kevin De Bruyne. Il giornale inglese ricorda che arriva a parametro zero, che ha 34 anni. Si sofferma sulla calda accoglienza dei tifosi del Napoli già a Villa Stuart (“i fans gridavano Kevin Kevin”).

“Il Napoli ha annunciato l’accordo sui social con un’immagine che ritraeva il calciatore su un trono con tanto di scudo del Napoli in una mano e la spada dell’altra. “King Kev è qui” la scritta. De Bruyne ha totalizzato più di 400 presenze con il City dopo essersi arrivato dal Wolfsburg nel 2015. Il City continua a lavorare al futuro senza di lui e ha quasi formalizzato l’acquisto del centrocampista del Rosenborg Sverre Nypan per 14,6 milioni di euro. Se l’acquisto del diciottenne dovesse andare in porto, è molto probabile che finisca in prestito”.

Per Nypan un contratto di cinque anni. Il City è fiducioso sull’esito positivo della trattativa. Nypan è stato il più giovane giocatore a esordire col Rosenborg: il 6 novembre 2022 a 15 anni e 322 giorni.

Nypan sarebbe il quinto acquisto del calciomercato del Manchester City che ha speso più di cento milioni di sterline. Ha acquistato dal Milan Reijnders per 55 milioni di euro, e si era già rafforzato con Rayan Aït-Nouri, Marcus Bettinelli e Rayan Cherki.