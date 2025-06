De Bruyne è un calciatore del Napoli, non ci sono dubbi. Manna cerca anche Soler (Di Marzio)

De Bruyne è un calciatore del Napoli, non ci sono dubbi (Di Marzio)

Kevin De Bruyne al Napoli è cosa fatta, dice Gianluca Di Marzio a Sky Sport Speciale Calciomercato.

Dice Di Marzio:

«La trattativa è chiusa, le parti stanno solo revisionando i documenti, i contratti del Napoli sono lunghi, complicati, bisogna rinviarseli ogni volta che ci sono piccoli accorgimenti. Ma la trattativa è chiusa, è in corso la revisione dei documenti, poi ci saranno le visite mediche. Kevin De Bruyne è un calciatore del Napoli, non ci sono dubbi».

Di Marzio aggiunge un altro nome:

«Carlos Soler, 28 anni, centrocampista del Psg ex Valencia, in prestito al West Ham, ha giocato tanto quest’anno in Premier, è un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti in forza al Napoli, è una mezz’ala offensiva con caratteristiche particolari».

Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo calciatore del Napoli, ma gli azzurri dovranno aspettare prima le partite col Belgio per le visite mediche. Il centrocampista arriverà dal Manchester City a parametro zero.

Scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

Il Napoli conferma il suo piano d’acquisto di Kevin De Bruyne dopo le partite con il Belgio. Le visite mediche non sarebbero mai state fatte lunedì [ieri], ma sono sempre state programmate dopo le vacanze e le partite del Belgio. Per il contratto, lo scambio dei documenti e relativi controlli con l’entourage del calciatore sono in corso.

🚨🔵 Napoli mantain their plan for Kevin De Bruyne to join the club after international games with Belgium.

Medical tests were never booked on Monday and always planned after vacation + Belgium games.

