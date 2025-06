Dal Portogallo: in settimana offerta del Napoli per Florentino centrocampista difensivo del Benfica

Il mercato del Napoli si muove in più direzioni, com’è logico che sia.

Dal Portogallo il giornale Record scrive:

Si prevede che il Napoli faccia una proposta questa settimana per ingaggiare Florentino. Il centrocampista 25enne portoghese è molto amato da Antonio Conte, l’allenatore che ha portato i partenopei alla vittoria del titolo e che è rimasto a Napoli. Per la prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha promesso. «Lo sosterrò in tutte le sue richieste per rafforzare la squadra».

Ricordiamo che Anguissa potrebbe lasciare il Napoli: sul tavolo c’è un’offerta dell’Arabia Saudita.

Florentino ha un ingaggio accessibile

L’interesse per il centrocampista era emerso qualche settimana fa, come aveva annunciato Matteo Moretto:

“Sappiamo che il Napoli vuole due centrocampisti, sta lavorando, sta toccando più profili, quindi diciamo che chiaramente ci sono i piani a, i piani b e i piani c, però il Napoli sta lavorando parallelamente su più obiettivi, in modo più o meno silenzioso. Uno di questi obiettivi è Florentino Luis del Benfica. Il centrocampista del Benfica è un nome che piace molto al Napoli. Non solo al Napoli, perché negli ultimi mesi è stato proposto anche alla Juventus, ma vi posso raccontare che nelle ultime settimane il Napoli ha avanzato in questo tipo di operazione, con dei contatti fissi e costanti con l’entorurage del calciatore del Benca e si sta già discutendo di un possibile accordo contrattuale. Il Napoli a livello verbale ha presentato un’offerta a Florentino Luis, un contratto di 5 anni ad una cifra comunque importante, quasi 2,5 milioni di euro l’anno, quindi questo testimonia il fatto che il Napoli vuole provare a capire in modo concreto e reale se può arrivare a prendere Florentino Luis. Non stiamo parlando di una trattativa in via di definizione, perché manca ancora l’accordo con il Benfica, però è una pista da seguire con attenzione”.