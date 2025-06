Conte ha cambiato i piani di Napoli e Juventus. Manna aveva concordato mosse di mercato con Allegri (Gazzetta).

Dopo qualche giorno, la Gazzetta dello Sport – a firma Carlo Laudisa – torna su quelle che definisce le 24 ore che hanno cambiato le carte in tavola. Era tutto pronto sia per Conte alla Juventus sia per Allegri al Napoli. Al punto – scrive la Gazzetta – che Manna aveva concordato alcune mosse di mercato col tecnico livornese.

Poi, il dietrofront di Conte (che al Napolista abbiamo spiegato con la confusione che in questo momento regna nel club bianconero) ha scombussolato i piani di mercato.

Scrive la Gazzetta:

In quelle 24 ore che hanno cambiato il destino di Antonio Conte e Max Allegri è successo anche dell’altro. La scelta del tecnico pugliese di restare al Napoli ha permesso ad Aurelio De Laurentiis di cambiare in fretta le sue strategie di mercato, visto che aveva già concordato con Allegri un piano B. È andata certamente peggio alla Juventus, che contava su un sì di Conte, poi, sbriciolatosi con il passare dei giorni. In questa girandola finiscono anche Osimhen, Vlahovic, Chiesa e Gatti. Nelle scorse settimane, infatti, il ds azzurro Giovanni Manna aveva concordato con il tecnico livornese una serie di mosse che avrebbero dato il nuovo volto alla rosa, mettendo nel conto la “cessione” del proprio allenatore (ancora sotto contratto per un anno) ai bianconeri.

Il dietrofront di Conte ha lasciato la Juventus spiazzata e al momento senza un piano

Prosegue la Gazza:

Ora invece sono cambiate le carte in tavola. Sì, perché Conte a Lukaku non rinuncia certo e l’arrivo di De Bruyne rende la colonia belga sempre più influente. Nell’ipotesi iniziale si era fatta strada anche la candidatura di Federico Chiesa, allettato dall’idea di tornare in Italia con la guida di Max Allegri. Un’opportunità ghiotta per riproporsi in Champions League e riprovare a conquistare una maglia in Nazionale. C’era stato anche un approccio con il Liverpool per concordare un’operazione in prestito. Nelle ultime ore, invece, emergono nuovi profili, a cominciare dall’olandese Lang del Psv Eindhoven per proseguire con il kosovaro Zhegrova del Lilla e Bonny, rivelazione del Parma.

E ancora:

Al contrario a Torino restano ancora i cocci di questa repentina marcia indietro. Non è stato ancora scelto l’allenatore, considerato che anche Gasperini ha voltato le spalle ai bianconeri. Ora come ora, dunque, il nuovo manager Comolli e Chiellini devono reinventare un po’ tutto.