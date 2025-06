Chiesa ha scelto il Napoli, anche se sa che lo vuole anche il Milan (Pedullà)

Federico Chiesa vuole nient’altro che l’Italia. Queste le ultime notizie di calciomercato estero da parte dell’esperto Fabrizio Romano, che poco fa ha pubblicato un video a riguardo come di consueto sul proprio canale Youtube. Il Napoli, a detta di Romano, starebbe sondando come al solito una pluralità di scelte per poi – dopo essersi informato e dopo aver valutato – affondare il colpo sul proprio preferito per costi e benefici.

Nel consueto appuntamento col calciomercato su Yotube Alfredo Pedullà ha parlato anche del futuro di Chiesa

“Chiesa tornerebbe in Italia. .Se fosse possibile, sa che piace anche al Milan ma in questo momento il Napoli è il suo grande desiderio perché Conte lo stima molto, lo apprezza e perché le condizioni possono essere giuste. A un altro paio di proposte, ma vuole aspettare. Il suo ciclo al Liverpool è terminato”