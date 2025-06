Il Napoli si è informato su Chiesa, al momento è l’unica squadra in Italia che si è mossa (Romano)

Sul proprio canale Youtube: «Federico ha come priorità il ritorno in Italia. Sappiamo che il Napoli sta sondando tanti profili offensivi, poi affonderà sul preferito»

Federico Chiesa vuole nient’altro che l’Italia. Queste le ultime notizie di calciomercato estero da parte dell’esperto Fabrizio Romano, che poco fa ha pubblicato un video a riguardo come di consueto sul proprio canale Youtube. Il Napoli, a detta di Romano, starebbe sondando come al solito una pluralità di scelte per poi – dopo essersi informato e dopo aver valutato – affondare il colpo sul proprio preferito per costi e benefici.

Chiesa vuole tornare in Italia, il Napoli l’ha sondato (Romano)

«Federico Chiesa vuole lasciare il Liverpool, anche se a malincuore. Federico sta bene in Inghilterra con compagni e allenatore, non ha relazioni negative col mondo Liverpool ma vuole giocare, dato che gli infortunati sono completamente smaltiti e ora ad Anfield è arrivato Wirtz. Mi risulta che ci siano state delle chiamate informative con il Napoli, per comprendere le eventuali condizioni di uscita del giocatore. Va detto che il Napoli ne sta sondando tanti e poi affonderà sul suo preferito. I rapporti col suo agente sono molto buoni, capiremo di più in futuro sulle altre eventualità possibilità italiane. Fino a questo momento la chiamata è unicamente quella del Napoli, con Chiesa che ha come priorità assoluta il ritorno in Italia»

Su Osimhen:

«L’Al-Hilal non ha ancora mollato né Osimhen né Theo Hernandez, per ora ha solo smesso di insistere per quanto riguarda la finestra del Mondiale per Club. Sull’attaccante nigeriano l’unica possibilità di vederlo in Premier League è una sua riduzione di stipendio, ma ad oggi non arrivano segnali in questo senso. Il Galatasaray rimane interessato.»