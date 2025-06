Chiesa al Napoli è ancora possibile, agli azzurri servono due esterni offensivi (Pedullà)

Ngonge è in uscita; sull'ex Juve c'è anche un altro club italiano (forse il Milan). Al Liverpool, Chiesa ha sofferto i numerosi infortuni e non è riuscito ad imporsi.

Il Napoli è alla ricerca di due esterni per la prossima stagione, che facciano rifiatare Politano e Neres visto l’elevato numero di partite che si prospetta tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Uno dei nomi caldi resta Federico Chiesa, che al Liverpool non ha trovato lo spazio che sperava, dati anche gli infortuni che lo hanno penalizzato.

L’ex Juve era già stato accostato agli azzurri nelle scorse settimane e l’interesse, in realtà, non si è mai fermato. Scrive Alfredo Pedullà su X:

Chiesa-Napoli: partita ancora aperta. Sullo sfondo un altro club italiano. Arriveranno almeno due esterni offensivi con Ngonge in uscita.

La Stampa: è sfida tra Napoli e Milan per Chiesa

Il quotidiano torinese La Stampa:

Nella lista degli osservati speciali per gli acquisti, nonostante la concorrenza del Napoli, permane il nome di Federico Chiesa. Massimiliano Allegri attende aggiornamenti anche sulle posizioni di Maignan e Leao, due pedine che il tecnico terrebbe volentieri: sul portiere francese, con un solo anno di contratto, manovra ancora il Chelsea e sull’esterno portoghese, dopo il no agli 80 milioni ventilati dal Bayern, resta fissato un prezzo in tripla cifra. Per la porta, in caso di saluti da Maignan, il ds Tare monitora anche la situazione di Svilar con la Roma.