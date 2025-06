Caldo e tifosi senz’acqua, file di 45 minuti per comprarla, spettatori svenuti: ecco il Mondiale per Club

Il Guardian racconta la tremenda esperienza degli spettatori di Psg-Atletico Madrid: “non si poteva introdurre l'acqua, c'erano file ovunque, non ci siamo mai sentiti così in pericolo in uno stadio»

Il Mondiale per Club al Rose Bowl: pessima esperienza dei tifosi per il forte caldo (The Guardian)

Il Guardian scrive del Mondiale per club, delle carenze organizzative:

«Le condizioni dei tifosi in occasione dell’incontro di domenica del Mondiale per Club tra il Paris Saint-Germain e l’Atlético Madrid al Rose Bowl di Pasadena, in California, sono state descritte come “pericolose” e “orribili” dopo che i presenti hanno faticato a reperire l’acqua e si sono ritrovati in mezzo a una folla di gente a una temperatura di almeno 31 °C nello stadio. I tifosi hanno raccontato di aver dovuto smaltire le bottiglie d’acqua piene prima di entrare nel campo, di persone in difficoltà all’interno dell’impianto e di code di 45 minuti per avere accesso all’acqua in vendita».

Le lamentele dei partecipanti all’incontro del Mondiale per Club:

Il giornale riporta le lamentele dei tifosi: «“Non c’era modo di comprare l’acqua”, ha detto John Celmins, residente a Santa Barbara.”Si poteva andare a uno stand di sola birra, ma non c’erano stand d’acqua né stazioni d’acqua supplementari. C’erano lunghe file da tutti i venditori e anche alle fontanelle”. Un altro spettatore, Bryan González, ha detto che non c’erano rifornimenti per l’acqua e che le postazioni di nebulizzazione erano costantemente affollate durante la partita. “La gente riempiva i bicchieri [d’acqua] e se li gettava addosso. Per fortuna c’erano le postazioni di innaffiamento vicino all’area dei bagni, così la gente si accalcava lì sotto, facendo i turni”».

Il codice Fifa sulle bottiglie d’acqua:

Il Guardian scrive delle norme d’accesso del Rose Bowl e sul codice Fifa: «Le politiche dello stadio, riportate sul sito web, prevedono che le bottiglie d’acqua monouso non aperte o vuote siano consentite, così come le bottiglie d’acqua riutilizzabili, purché vuote. Sul sito del Rose Bowl si legge però che le norme possono cambiare a seconda dell’evento. E in questo caso le direttive della Fifa sembrano avere la precedenza. Il codice di condotta del Mondiale per Club prevede che si possono portare “bottiglie di plastica vuote, trasparenti e riutilizzabili” fino a un litro. Ma vieta esplicitamente tutti gli altri tipi di bottiglie (a parte quelle necessarie per scopi medici o i biberon)».

I commenti online:

Il quotidiano britannico sui pareri online degli utenti presenti all’incontro del Mondiale per Club: «Sotto i post sull’account Instagram del Rosebowl, un utente ha descritto la partecipazione alla partita come il “peggior errore” della sua vita. “Siamo bruciati dal sole e ci fa male tutto”, ha scritto Khusan Madimov. Un altro utente di Instagram: “Esperienza pericolosa. Non doveva essere una sorpresa che il tempo fosse di 90 gradi Fahrenheit e che ci fossero 90.000 persone, 45 minuti di coda a ogni venditore di acqua. Le file erano così lunghe che c’era un ingorgo tra le sezioni 13-20 prima e durante l’intervallo. Persino i vigili del fuoco di Pasadena che portavano via le vittime di un colpo di sole hanno faticato a passare. Sono stato a partite di calcio in tutto il mondo e non ci siamo mai sentiti così poco sicuri. Ce ne siamo andati all’intervallo“».

Nessuna risposta dalla Fifa e dallo stadio:

Il Guardian scrive: «La Fifa e l’organizzazione del Rose Bowl Stadium sono state contattate. Ma non hanno risposto al momento in cui scriviamo. La settimana scorsa fonti vicine agli organizzatori hanno dichiarato al Guardian che la Fifa avrebbe monitorato quotidianamente le condizioni delle partite per garantire la sicurezza in condizioni di caldo torrido e avrebbe introdotto misure per proteggere i tifosi, se necessario. Il Rose Bowl ospiterà altre cinque partite della fase a gironi della Coppa del Mondo per Club, tra cui una, Atlético Madrid-Botafogo il 23 giugno, che avrà il calcio d’inizio a mezzogiorno ora locale, come la partita dell’Atlético contro il Psg».