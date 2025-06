Calciomercato, Conte vuole Suzuki del Parma per affiancare Meret (Romano)

L'acquisto di Suzuki sarebbe anche in prospettiva: in caso di addio del friulano, il giapponese - oggi 22 anni - potrebbe rappresentare il futuro

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione. Stando all’esperto Fabrizio Romano, il club azzurro starebbe valutando di acquistare il portiere Zion Suzuki dal Parma.

Le ultime di Romano su Suzuki-Napoli

Il noto giornalista ne ha parlato in una delle dirette sul proprio canale di Youtube. Lo ha fatto riferendo dell’espressa volontà di Antonio Conte di affiancare a Meret un estremo difensore che possa mantenere alto il livello di competitività. Ma l’acquisto di Suzuki da parte del Napoli sarebbe anche in prospettiva: in caso di addio del friulano, infatti, il giapponese – oggi 22 anni – potrebbe rappresentare il futuro titolare tra i pali della squadra partenopea.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni

Il nome di Noa Lang è tornato fortemente in orbita Napoli negli ultimi giorni. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manni stanno facendo il possibile per regalare ad Antonio Conte dei rinforzi all’altezza delle aspettative. L’olandese – 25 anni e uno score di 14 gol e 12 assist nell’ultima stagione con il Psv – sembrerebbe uno dei profili più graditi dal tecnico per la fascia sinistra. Potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio per una cifra di circa 20 milioni di euro.

Lang-Napoli, la possibile cifra dell’affare

A riferirlo è il portale olandese Algemeen Dagblad, che scrive:

“Lang è tornato nel mirino di diversi club di alto livello dopo un ottimo finale di stagione […] A gennaio, l’agente di Lang, Ali Dursun, aveva segnalato un’offerta dei campioni d’Italia al Psv di circa trenta milioni di euro, una cifra accresciuta come previsto nel mercato invernale. Il PSV non ha voluto vendere Lang perché lo considerava fondamentale per una buona parentesi in Champions League e per la corsa al titolo […] Adesso Lang sta valutando l’ipotesi di trasferirsi in una grande campionato europeo durante l’estate, e a tal proposito ha stipulato un accordo con il Psv: la cessione potrebbe avvenire sulla base dei 20 milioni di euro”.