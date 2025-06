Federico Buffa su Conte: «Il padre a Lecce pretendeva che lui, ventunenne, rientrasse alle 22.30»

Federico Buffa, giornalista di Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato di Conte

Buffa Talks su Conte?

«Conosco bene un assistente di Conte, che è Stellini. Non sapevo cosa aspettarmi dall’incontro con Conte, l’ho ascoltato con grandissimo interesse. Mi ha raccontato che suo padre, quando Conte giocava a Lecce, pretendeva che lui, ventunenne, la sera alle 22.30 tornasse a casa affinchè non si pensasse che lui fosse il padre di un debosciato. Il set di regole familiari è sempre stato molto rigido. Lui ha un impressionante fede cristiana, poi non riesce a vivere sotto un certo ritmo, tutto è intenso.

Sul Conte legato al momento ho visto un uomo deciso, che tende a volere sempre un confronto. Quando gli abbiamo chiesto della Juve lui ci ha risposto che ha un contratto col Napoli, nonostante qualcosa non gli sia piaciuto. Ci ha detto ‘mi tengo i miei tre anni di contratto e se si sta bene dal punto di vista della squadra me ne sto a Napoli’. Conte fa la campagna acquisti, non la fa fare al direttore sportivo. Non è un tipo da compromessi, ti guarda sempre in faccia. E’ arrivato tardi quando distribuivano la democrazia, si prende le sue responsabilità».