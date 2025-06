Mbappé ha perso tra i quattro e cinque chili a causa di una violenta gastroenterite (Marca)

Mentre scalpita per il rientro, ci si interroga anche sul suo numero di maglia per l'anno prossimo: prenderà la 10 di Modric?

Kylian Mbappé era uno dei calciatori più attesi al Mondiale per Club, la principale stella del Real Madrid che fin qui però non si è proprio visto. Colpa di una brutta gastroenterite che – come rivelato da Marca – gli ha fatto perdere più di quattro chili. Ecco cosa scrive Marca.

Mbappè verso il rientro, ma ha perso 4 chili nell’ultimo mese

“Il Real Madrid ha pubblicato come di consueto le immagini dell’allenamento. Evidente la perdita di peso di Kylian Mbappé, a causa del ricovero in ospedale per cinque giorni. Si tratta del virus preso dal calciatore qualche settimana fa. I medici stimano che il francese abbia perso tra i quattro e i cinque chili, un calo notevole per un atleta d’élite, il cui peso abituale si aggirava sui 75 chili. Il virus lo ha colpito sul volo da Madrid a Palm Beach (sede del ritiro negli Usa del Real, ndr)”.

Mentre il giocatore scalpita per il rientro in campo, Marca si chiede quale sarà il suo numero di maglia nella prossima stagione. Possibile il passaggio al 10 che è stato a lungo di Modric? “C’è da capire quale sarà il suo numero di maglia. Sebbene il giocatore abbia sempre fatto bene con il 9 e il 10 il numero con cui è diventato una stella mondiale tanto nella selezione francese quanto nel Psg. Il problema è che a Madrid c’era un certo Luka Modric a portare da anni con orgoglio la maglia numero 10. Al termine del Mondiale le cose potrebbero cambiare visto che Modric è andato via”.

“Mbappé non l’ha chiesto, ma è possibile che il club creda che la maglia numero 10 rafforzerebbe l’immagine da leader della squadra nonostante la concorrenza di Vinicius e Bellingham. Si tratterebbe di un passaggio importante per quella che è una vera e propria macchina da soldi per il club in termini di diritti d’immagine. E, in questo senso, ereditare la numero 10 da Modric, vincitore del Pallone d’Oro, rafforzerebbe il suo brand sotto ogni aspetto”.