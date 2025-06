Ambrosino può giocare in serie A: lo vuole il Cagliari, si lavora a un prestito (Di Marzio)

Dopo l’esperienza in prestito al Frosinone, l’attaccante farà ritorno al Napoli. Ora sta giocando l'europeo Under 21, anche se non è titolare

L’attaccante di proprietà del Napoli Giuseppe Ambrosino, protagonista in questi giorni agli Europei Under 21, potrebbe presto vedere un nuovo futuro. Dopo la scorsa stagione trascorsa al Frosinone (in serie B) per lui potrebbero aprirsi le porte della serie A. Il giocatore è finito nel mirino del Cagliari che lo sta seguendo con interesse alla manifestazione che si sta disputando in Slovacchia. A seguire quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio.

Ambrosino giocherà in serie A? Lo vuole il Cagliari, i dettagli

Intanto – come accennato – Ambrosino è in qualche modo protagonista agli Europei Under 21 dove però non è un titolare nell’undici base di Nunziata. L’azzurrino è sceso in campo contro la Spagna dal 1′ in quanto il tecnico aveva optato per un largo turnover: l’Italia era già qualificata ai quarti di finale. Domani sera sfiderà la Germania che è molto forte. I tedeschi sono tra i favoriti della competizione. Si gioca alle ore 21, diretta su Rai 2. In caso di parità previsti supplementari e rigori. Chissà che Ambrosino (al momento non pronosticato tra i titolari) non possa avere la sua chance a gara in corsa.