Alcaraz, una famiglia di prodigi: Jaime trionfa nello stesso giorno del fratello Carlos (El Paìs)

Jaime Alcaraz, fratellino di Carlos, ha appena trionfato nel campionato juniores di tennis proprio in contemporanea con la vittoria del numero due al mondo nel Roland Garros. Domenica pomeriggio erano entrambi in campo, tra l’altro nel giorno del quattordicesimo compleanno del più piccolo di casa Alcaraz. Una famiglia di prodigi. A seguire quanto riportato da El Pais.

Jaime Alcaraz trionfa nel campionato juniores di tennis mentre Carlos batteva Sinner!

“Jaime Alcaraz, fratello minore di Carlos, è stato incoronato due volte campione regionale juniores, mentre la stella del tennis internazionale ha vinto il Roland Garros per la seconda volta. Questa sfida gli ha impedito di assistere alla finale tra l’attuale numero 2 del mondo e Jannik Sinner. Perché anche lui era in lotta per la vittoria, e lo ha fatto nel giorno del suo 14° compleanno”.

“Sono giorni particolarmente felici per la famiglia Alcaraz Garfia, che domenica era sugli spalti della pista Philippe Chatrier di Parigi per sostenere Carlos, che ha sollevato la Coppa dei Moschettieri dopo una rimonta storica”.

“Il più giovane degli Alcaraz non è riuscito a vedere il quinto Grande Slam del fratello perché anch’egli era con la racchetta in mano, al Real Murcia Tennis Club 1919, a caccia dello status di campione regionale. Jaime, della Real Sociedad Club de Campo de Murcia, è partito come testa di serie e ha vinto il titolo individuale nella categoria bambini, sconfiggendo in finale il suo compagno di squadra Álvaro Marín in una partita molto combattuta, giunta al terzo set e conclusa con il seguente punteggio: 7-6, 1-6 e 6-3”.