Il tennis di Sinner è così perfetto da essere spaventoso. Con Alcaraz vince la resistenza umana (El Paìs)

Sinner-Alcaraz non è ancora finita. E’ una partita lento rilascio. C’è gente (questa è una confessione) che non riesce a smettere di riguardare gli highlights. Tutti continuano a parlarne, a scriverne. Manuel Jabois sul Paìs si chiede: “Vedremo mai più qualcosa di simile? È possibile andare ancora oltre? Il tennis può essere giocato meglio? La risposta è sì, ma quando e di quanto? Quale margine lascia questa finale perché un’altra possa essere considerata migliore?”. Tutto così.

Se ci sono dei limiti, scrive l’editorialista, “Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in certi momenti della partita di domenica, hanno esplorato quei limiti, li hanno calpestati, hanno minacciato di oltrepassarli a un certo punto. C’erano punti in cui semplicemente non si poteva giocare meglio: non si poteva colpire la palla più forte, non si poteva adattarla meglio alla linea, non si poteva andare più veloci sulla terra battuta, non si poteva essere più concentrati. E tutto questo, sul campo centrale del Roland Garros, durante la finale di uno Slam di cinque set”.

Leggi anche: Per un errore arbitrale Sinner ha sbottato 3 secondi, nel calcio si sarebbero fatte ore di trasmissioni tv

E dunque, i paragoni storici. “Meglio di Wimbledon 2008, Nadal-Federer? Meglio di Wimbledon 1980, Borg-McEnroe? È una questione di gusti. Ma sì: questo ritmo non è più quello di allora, né questa forza, né questa velocità. È pura evoluzione. Il tennis è entrato in una nuova dimensione questa domenica, e lo ha fatto grazie ai suoi due più grandi apostoli, due giovani giocatori di 22 e 23 anni che hanno offerto una prestazione sublime”.

E ancora: “la paura che Sinner ha suscitato in certi momenti della partita è che fosse preferibile, per il bene della specie, che vincesse Alcaraz. L’italiano era una macchina, non quasi perfetta, ma perfetta in molti game. Arrivava ovunque, colpiva ovunque e aggiustava tutto. C’era qualcosa in questa intelligenza artificiale in suprema evoluzione. E quando ti trovi di fronte a qualcuno che non sbaglia mai e qualcuno che sbaglia a volte, devi sempre scegliere quello che sbaglia a volte. L’errore (o meglio, le prove ed errori) ci rendono unici. Alcaraz ha iniziato a variare: palle corte per portarlo a rete, palle lunghe per prepararlo al drop shot, angoli per affaticargli le gambe. E quando si hanno così tante risorse e si gioca così tanto con la testa, ci si espone e si commettono più errori. Sinner, imperturbabile, si scatenava e correva per il campo come una macchina del futuro, venuta a fiutare tutto e a distruggere tutto. Alcaraz in qualche modo rappresentava la resistenza umana alla perfezione, il bisogno umano di andare avanti con la curiosità, sperimentando e divertendosi: giocando a tennis come si gioca nella vita, cadendo di tanto in tanto, saltando nelle pozzanghere, divertendosi e facendo divertire gli altri”.

“Che questo non vada a discapito di Sinner. Un ragazzo spettacolare. Il suo tennis però è così perfetto da essere spaventoso. Ma è più monotono di quello di Alcaraz, è più sicuro di sé e ha meno colori nella sua tavolozza. La vittoria di Carlos Alcaraz di domenica, una delle più importanti nella storia dello sport spagnolo (e l’asticella del tennis non è alta… è Rafa), è anche la vittoria dell’avventura, dell’inaspettato, della sorpresa. Un tennis divertente e scoperto, più vulnerabile, ma anche, quando raggiunge la velocità di crociera, uno stile vincente che fa tremare di pura felicità”.