Alcaraz attaccato dai tifosi di Sinner per aver festeggiato in un locale italiano a Parigi

A quattro giorni di distanza, si continua a parlare del trionfo di Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. Stavolta, però, non per motivi strettamente legati alle vicende di campo…

I festeggiamenti di Alcaraz scatenano la polemica tra i tifosi italiani

Come lecito che sia, il 22enne murciano ha ampiamente festeggiato la vittoria, lasciandosi andare ad una serata tra balli e fiumi di champagne. Fin qui, tutto regolare. Un po’ più discutibile, invece, il fatto che abbia organizzato la serata tutta a tema Tricolore.

Nelle ultime ore, infatti, è emerso che Carlos ha scelto di celebrare il successo in un locale italiano nel centro di Parigi, “Siena”, che ai suoi ospiti serve un menù a base di piatti toscani. Ma non è finita qui: dai video che circolano sui social, si vede il giovane iberico particolarmente divertiti nel ballare sulle note di canzoni italiane, come”Bella ciao” o”Volare”.

Insomma, Alcaraz ha fornito un assist clamoroso ai tifosi italiani delusi, che prontamente hanno urlato alla caduta di stile o alla mancanza di rispetto nei confronti di Sinner. La polemica sul web e sui social è accesissima, ma intanto Carlos deve fare i conti anche con il rimbrotto paternale del suo coach.

Ferrero mette Carlos sugli attenti

«Gli ho detto di divertirsi, se lo meritava e conta stare anche con gli amici, ma di ricordarsi sempre che è un tennista», è l’avviso di Juan Carlos Ferrero, il quale ben conosce quanto il suo assistito ami godersi la vita notturna.

Ferrero è ben consapevole che il suo appello potrebbe restare inascoltato e che, alla fine, Alcaraz – distrutto dalla feste – decida di saltare il prossimo torneo della sua programmazione: «Il piano sarebbe di giocare il Queen’s. Decideremo dopo questi giorni di riposo e faremo un test per valutare come sta fisicamente ed emotivamente…», ha chiosato il coach.

Carlos Alcaraz ha trionfato al Roland Garros dopo la finale di domenica disputata contro Jannik Sinner. Lo spagnolo è diventato, secondo la stampa di casa, l’uomo da battere. A seguire un estratto di quanto pubblicato da El Pais.

Alcaraz uomo da battere in una finale Gran Slam

Il 9 giugno 2023 ci aiuta a capire alcune cose. Quel giorno, Carlos Alcaraz, ora due volte campione del Roland Garros dopo la vittoria di domenica su Jannik Sinner, cadde in semifinale del Grande Slam francese dopo essersi scontrato con l’immensità di Novak Djokovic. Con i crampi, il murciano si era congedato da quel pomeriggio francese. Il serbo spiegò che solo grazie all’esperienza era riuscito ad avere la meglio di quel giovane fenomeno. Aggiungendo: «È un giocatore incredibile, vincerà questo torneo molte volte, non ne ho dubbi». Per chiunque avesse dubbi o pensasse che il tennis di Alcaraz si limitasse al virtuosismo e alla bellezza, come in effetti era, la profezia del nativo dei Balcani quel giorno ha illuminato ciò che il murciano aveva lasciato intendere in campo. Qualcosa di ancora più grande doveva ancora arrivare”.

«Sono una persona che impara dalle situazioni, sia belle che brutte. E quella partita mi ha insegnato molto, quindi sapevo che sarei tornato molto più forte negli anni a venire. La verità è che oggi sono contento di aver vissuto quella situazione. Sono felice di aver attraversato quello che ho attraversato, perché credo che grazie a quel momento, insieme a molti altri, sono diventato la persona e il giocatore che sono oggi», ammette il nativo di Murcia, ricordando quella partita di due anni fa”.

“Oggi, Alcaraz si è affermato come il grande muro definitivo, e il record parla di un concorrente che rasenta la perfezione negli scenari più importanti. Finora, ha giocato cinque finali Major e vinto altrettante partite: 13 vittorie su 14 partite decise in cinque set”.