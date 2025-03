San Siro è in vendita per 197 milioni, le proposte di Inter e Milan: stadio con 71.500 spettatori e un’area commerciale

CorSera. I due club hanno proposto tre alternative: non far niente; ristrutturare il Meazza; costruirne uno nuovo, abbattere gran parte di San Siro e rifunzionalizzarlo.

E’ stato reso pubblico il bando per il nuovo stadio di Inter e Milan; già il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta aveva anticipato qualche giorno fa che sarebbe arrivata la proposta dei due club. San Siro e le aree intorno sono in vendita.

San Siro è in vendita: le proposte di Inter e Milan

Il Corriere della Sera scrive:

Il giorno dopo l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura sulla possibile futura vendita dello stadio a Milan e Inter, il Comune pubblica il bando per capire se oltre ai due club c’è qualcun altro interessato all’acquisto della Scala del calcio. Cifra di partenza? 197 milioni, il valore che ha stimato l’agenzia dell’entrate per l’impianto e i 280 mila metri quadrati intorno al Meazza. Se non arriveranno altre offerte entro il 30 aprile — limitate alle attività sportive — si procederà a trattativa privata con le due squadre.

I desiderata di Milan e Inter sono contenuti in un documento di oltre 250 pagine. Tre alternative: non far niente; ristrutturare il Meazza; costruire un nuovo stadio, abbattere gran parte del mitico San Siro e rifunzionalizzarlo. “Il progetto — scrivono le squadre — prevede la costruzione di un nuovo stadio nel rispetto dei parametri urbanistici, delle consistenze ammesse, del consumo del suolo e dei principi della rigenerazione urbana: si propone la parziale conservazione dell’attuale stadio G. Meazza, mantenendo intatta la porzione di facciata e parte delle tribune del secondo anello nella zona sud-est. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo all’avanguardia che ospiterà circa 71.500 spettatori (con il raddoppio dei posti corporate), la creazione di aree di ristorazione a servizio dello stadio e del quartiere, uffici, un albergo e spazi commerciali”.

Tra gli interventi prioritari quello di rimuovere il tunnel Patroclo e di realizzarne uno nuovo. Costi così ripartiti: per il nuovo stadio 707,9 milioni a cui si devono aggiungere i 390,1 milioni del comparto plurivalente, oltre spese varie. Secondo Milan e Inter l’investimento sull’intera area genererà un’attivazione economica complessiva di circa 4,6 miliardi di euro. Un’operazione, secondo i club, più conveniente della ristrutturazione del solo Meazza che le squadre valutano in 836,7 milioni di euro. Per il vecchio San Siro, demolito in gran parte, il progetto di Milan e Inter prevede il mantenimento della memoria storica.

