Vlahovic non è un’opzione possibile per il Napoli, il rapporto con Allegri non è idilliaco (Pedullà)

Il Napoli dovrà mettere nel mirino un altro centravanti per la prossima stagione, anche perché sembra quasi certo l’addio di Giovanni Simeone e, dunque, servirà un’alternativa a Romelu Lukaku. Si sono fatti passi avanti per Jonathan David del Lille in queste settimane, ma si è inserita anche la Juve. Chi andrà via dai bianconeri è quasi sicuramente Dusan Vlahovic.

Vlahovic non è un’opzione possibile per il Napoli

Il giornalista Alfredo Pedullà commenta sul suo canale Youtube:

«Osimhen nel mirino della Juventus Champions o non Champions. E’ un’operazione programmata per il periodo legato all’allenatore: tra il 7 e il 15 luglio con una riunione per mettere a punto i paletti per la prossima stagione. Jonathan David oggi è una storia tra Napoli e Juve; i bianconeri hanno fissato l’appuntamento per settimana prossima. Vlahovic-Napoli non è una pista praticabile. Innanzitutto, perché se arrivasse Allegri, non erano buoni i rapporti tra i due, malgrado le apparenze; tra l’altro, Allegri è un estimatore di Lukaku. Vlahovic non può arrivare a Napoli perché poi guadagna anche 12 milioni, sulla sostenibilità ci sarebbe molto da disquisire. E credo che il serbo sarebbe una buona soluzione per i club esteri. Il Napoli sta seguendo Bonny, come l’Inter».

Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri su X:

Da quanto si apprende, Jonathan David è fiducioso che si possa raggiungere un accordo con il Napoli. La Juve ci sta ancora pensando, ma David attualmente dà la sua preferenza ai campioni della Serie A 2024-2025. Il Napoli gli ha fatto la migliore impressione e la proposta migliore finora.