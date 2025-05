Ugolini: «Se il Napoli dovesse riuscire a vincere oggi metterebbe le mani sul quarto scudetto»

In collegamento con Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Parma, Massimo Ugolini ha raccontato l’atmosfera introno alla formazione di Conte

«L’importanza di questa gara si è avvertita per tutta la settimana. Non ci sarà neanche in panchina Okafor per affaticamento muscolare. Le difficoltà del Napoli nelle ultime due trasferte, che però Conte è riuscito a superare, sono nei pensieri dei tifosi azzurri. Le impressioni è che questa sia la partita verità. Se il Napoli dovesse riuscire a vincere metterebbe le mani sul quarto scudetto e questa responsabilità si percepisce»