Parma-Napoli, a breve le scelte ufficiali di Conte

Sfida fondamentale per la squadra di Conte che deve mantenere il punto di vantaggio sull'Inter in attesa dell'ultima partita della stagione

Il Napoli si appresta a scendere in campo alle 20.45 contro il Parma per difendere il punto di vantaggio che ha sull’Inter in attesa di chiudere questo campionato. La gara però sarà tutt’altro che semplice per la formazione di Conte con i ducali che cercano punti pesanti per la salvezza.