Ugolini: «Il nome per il dopo Conte? Massimiliano Allegri. Il Napoli dovrebbe chiudere in tempi brevi»

Il Napoli del quarto scudetto fa a pezzi i luoghi comuni: vince con i soldi, la resilienza e il metodo

di Massimiliano Gallo - In faccia ai giochisti e agli esteti lo scudetto del Napoli di Conte scintillerà. Adl ha fatto come i potenti: è andato sul mercato e ha preso il migliore. E il migliore ha vinto, con una squadra che non è certo la più forte