Tra Fifa e Uefa è ormai guerra aperta per il dominio del calcio mondiale (New York Times)

Che Fifa e Uefa siano in guerra è un fatto ormai sotto gli occhi di tutti, da anni. Il New York Times torna su questa rivalità tra i due organismi più potenti del calcio mondiale per il controllo economico e politico del calcio globale.

“Queste tensioni – racconta il Nyt – sono esplose nuovamente in Paraguay la scorsa settimana, quando gli otto membri europei del Consiglio Fifa, guidati dal presidente Uefa Aleksander Ceferin, hanno abbandonato il Congresso Fifa a metà. Hanno affermato che questo è dovuto al fatto che Infantino sembrava dare priorità agli incontri con i leader mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in Qatar e Arabia Saudita. Successivamente, è arrivato ad Asunción con un ritardo tale che il Congresso Fifa ha dovuto subire un ritardo di tre ore a causa di un problema con il suo volo. In una dichiarazione successiva, la Uefa ha rimproverato Infantino per aver interrotto il calendario “per assecondare interessi politici privati”.

Il New York Times ne ha parlato con un po’ “di stakeholder del calcio”. “Un alto dirigente del calcio europeo ritiene che il congresso della scorsa settimana rappresenti un potenziale “punto di svolta” per lo sport. “Una tregua precaria, trovata per reciproca convenienza, è stata ora interrotta e i semi del malcontento potrebbero col tempo germogliare contro Infantino”.

“In Europa si sta diffondendo la sensazione che la Fifa stia cercando di insinuarsi sia nel dominio che nelle entrate della Uefa. Per lungo tempo, la Fifa è stata l’organizzatrice dei Mondiali e, almeno di nome, l’organizzazione più potente di questo sport. Ma raramente ha avuto un interesse nelle principali competizioni per club. L’Europa detiene il primato finanziario nel calcio. La Uefa genera più del doppio dei ricavi della Fifa, in gran parte grazie alla sua Champions League al Campionato Europeo che si tiene ogni quattro anni. Per il quadriennio 2023-2026, che culminerà con una Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, la Fifa prevede un fatturato di 13 miliardi di dollari. Il fatturato annuo della Uefa per il solo periodo 2023-24 è stato di 6,8 miliardi di euro (7,64 miliardi di dollari)”.

“Diversificando gli interessi della Fifa nel calcio di club, Infantino riduce la sua dipendenza dalla Coppa del Mondo maschile, che genera la maggior parte dei suoi ricavi. Ma ha evidenziato una lamentela condivisa da molti tifosi: una manciata di squadre, anche in Europa, si ritrovano sempre al primo posto. In Europa, si è manifestata frustrazione per le difficoltà incontrate dal continente nell’assicurarsi un Mondiale maschile. Dall’edizione del 2006 in Germania fino ad almeno il 2042 (supponendo che la FIFA rispetti il ​​principio di rotazione delle confederazioni nel 2038), l’Europa non avrà ospitato un solo Mondiale maschile, a parte la Russia del 2018. L’edizione del 2030, sorprendentemente, sarà divisa tra Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Paraguay e Uruguay.

La faida tra Ceferin e Infantino è esplosa nel 2018, quando Infantino ha cercato di far approvare un accordo da 25 miliardi di dollari con la società giapponese e saudita SoftBank, che avrebbe creato nuove competizioni mondiali per club e nazionali. L’accordo avrebbe incluso 3 miliardi di dollari per ogni edizione della rinnovata Coppa del Mondo per Club, nonché una versione globale della Nations League.

La Nations League era nata originariamente come progetto della Uefa e l’organo di governo desiderava concederla in licenza a diverse confederazioni. La Uefa temeva che l’accordo tra SoftBank e Fifa potesse portare a un ridimensionamento della Champions League, a un’interruzione del calendario e che nuove competizioni globali potessero erodere la quota di mercato della UEFA presso emittenti televisive e sponsor. La Uefa è stata la prima a opporsi alla possibilità che la Coppa del Mondo diventasse un torneo biennale. Ceferin, tuttavia, ha affermato che le nazioni europee boicotteranno il torneo e ha affermato di avere il sostegno della confederazione sudamericana Conmebol”.

“Ma più recentemente la Conmebol si è avvicinata alla Fifa, soprattutto dopo essersi assicurata la Coppa del Mondo femminile del 2027 in Brasile. L’obiettivo è che la Fifa estenda la Coppa del Mondo maschile del 2030 a 64 squadre per celebrare il centenario del torneo e, più specificamente, che si aggiudichi più partite in Sud America”.

“Mentre Infantino parla di globalizzazione dello sport, la Coppa del Mondo per Club è ancora una volta una vittoria per le squadre più ricche d’Europa. Le quote di partecipazione varieranno tra i 12,8 e i 32,8 milioni di dollari per i club europei, mentre il massimo che una squadra sudamericana riceverà per partecipare è di 15,2 milioni di dollari. Le squadre di Nord America, Asia e Africa riceveranno 9,6 milioni di dollari e quelle dell’Oceania 3,6 milioni di dollari. Se a ciò si aggiungono le decine di milioni di dollari disponibili in premi in denaro, che saranno probabilmente garantiti in gran parte dalle squadre europee grazie ai loro budget più consistenti, allora è probabile che la Coppa del mondo per club consoliderà ed estenderà ulteriormente il dominio del piccolo numero di club europei deplorato da Infantino”.

“Il presidente della Fifa, tuttavia, ha ribadito la scorsa settimana ad Asuncion la sua convinzione che il potenziale di crescita del calcio arriverà al di fuori dell’Europa. Ha affermato che con “investimenti relativamente modesti” da parte di Arabia Saudita e Stati Uniti, il Pil globale del calcio potrebbe crescere da 270 miliardi di dollari all’anno a mezzo trilione di dollari”.

E allora, conclude il Nyt, “le api che ronzano sopra il barattolo di miele potranno finalmente essere soddisfatte”.